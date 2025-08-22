Bolojan, întâlnire cu preşedinţii CJ Neamţ şi Suceava pe tema inundaţiilor / „Am solicitat sprijin pentru implementarea proiectelor de îndiguire şi regularizare a torenţilor. Este mai important să prevenim decât să reparăm la nesfârşit efectele inundaţiilor”, spune șeful CJ Neamț, Daniel Vasilică Harp

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Târgu Neamţ, o întâlnire cu preşedinţii consiliilor judeţene din Neamţ şi Suceava, cu care a discutat pe tema inundaţiilor produse la sfârşitul lunii iulie în cele două judeţe, precum şi în privinţa finanţărilor pentru programele PNRR şi ‘Anghel Saligny’, transmite Agerpres.

Preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa, a precizat că a solicitat Guvernului sprijin imediat pentru îndiguirea şi regularizarea torenţilor, astfel încât să fie evitate inundaţiile.

„Pentru Neamţ, am solicitat sprijin rapid pentru implementarea proiectelor de îndiguire şi regularizare a torenţilor, pentru că este mai important să prevenim decât să reparăm la nesfârşit efectele inundaţiilor. Avem proiecte iniţiate de primării, blocate în diferite stadii, iar implementarea lor este singura soluţie reală pe termen lung”, a menţionat preşedintele CJ Neamţ.

Daniel Vasilică Harpa a adăugat că un alt subiect discutat cu premierul Ilie Bolojan a vizat proiectele cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

„Am transmis domnului prim-ministru vocea primarilor din judeţ, atât în ceea ce priveşte aceste două programe, pe care judeţul Neamţ are proiecte în diverse stadii, cât şi în legătură cu blocajele pe care le întâmpină în implementare sau cu alte probleme semnalate de primari. Sunt încrezător că vocea Neamţului a fost auzită şi voi continua aceste demersuri, respectând prioritizarea în funcţie de gradul de implementare”, a subliniat Daniel Vasilică Harpa.

La întâlnirea de la Târgu Neamţ au mai fost prezenţi, pe lângă preşedinţii celor două consilii judeţene, şi primarii municipiilor Piatra-Neamţ şi Suceava, prefecţii celor două judeţe şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. AGERPRES / (AS – redactor: Gabriel Apetrii, editor: Marius Frăţilă)