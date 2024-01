Prefectul de Gorj (PNL) îl amendează cu 5.000 de lei pe preşedintele CJ (PSD), pentru refuzarea unui control în cadrul instituţiei / ”Îşi permite să fie mai presus de lege”

Prefectul judeţului Gorj, Iulian Popescu, a anunţat, luni, că îl amendează cu 5.000 de lei pe preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Cosmin Popescu (PSD), după ce acesta ar fi refuzat „cu încăpăţânare” efectuarea unui control în cadrul instituţiei, informează Agerpres.

Potrivit acestuia,verificările Corpului de Control al Instituţiei Prefectului – Judeţul Gorj în cadrul CJ vizează perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2023.

„Am făcut un plan de control, aşa cum prevede şi legea, care a fost trimis până pe data de 15 ianuarie către MAI, un plan de control pentru anul 2024, în care am prioritizat UAT-urile care nu au avut controale în ultima perioadă. (…) Pe baza mai multor petiţii, coroborate cu acest criteriu al vechimii controlului, am pus în capul listei CJ Gorj, care nu a avut niciun control de la Revoluţie până acum, adică această UAT nu a fost controlată de Instituţia Prefectului, nu a avut o verificare serioasă pe tot ceea ce înseamnă modul de implementare a hotărârilor de CJ, modul în care sunt îndeplinite sarcinile cerute de lege de către preşedintele CJ şi de către vicepreşedinţi, modul de raportare a acestora, modul în care sunt evaluate şi modul în care se evaluează managementul instituţiilor din subordinea CJ, modul de implementare a politicilor economice şi sociale şi de mediu, în responsabilitatea directă a CJ”, a declarat, într-o conferinţă de presă, prefectul judeţului Gorj, membru PNL.

Iulian Popescu a menţionat că a avut „un şoc când cineva în judeţul Gorj îşi permite să fie mai presus de lege”, după ce preşedintele CJ „a refuzat cu încăpăţânare acest control”.

Aşa că am semnat ordinul cu numărul 12, care a fost comunicat vineri, pe 12 ianuarie, CJ, luni, acum o săptămână, echipa de control s-a deplasat la CJ pentru a începe acţiunea de control, (…) iar surpriza mare a fost că preşedintele CJ a refuzat cu încăpăţânare acest control, nerespectând prevederile legale, solicitând timp ca să facă a analiza juridică a conformităţii legale a acestui ordin, am avut o conversaţie în scris între CJ şi Instituţia Prefectului în următoarele două zile, în care am subliniat legalitatea şi normalitatea acestui control. Eu am clar un şoc pot să spun când cineva în judeţul Gorj îşi permite să fie mai presus de lege, şi am clar o întrebare pentru preşedintele CJ, ce ascunde de nu vrea să fie controlat”, a mai spus prefectul.

El a declarat că „următoarea etapă ar fi, evident, o plângere penală pentru abuz în serviciu pentru obstrucţionarea acestui control”.

„Voi aplica astăzi (luni n.r.) o amendă în valoare de 5.000 de lei preşedintelui CJ pentru nerespectarea obligaţiilor ce-i revin ca şi reprezentant al statului, este o amendă prevăzută de Codul Administrativ, şi cred că e cazul să conştientizeze că şi domnia sa şi toată conducerea CJ trebuie să respecte legea, că nimeni nu este mai presus de lege, (…) şi că a fi controlat este un lucru absolut normal, sunt bani publici, trebuie să vedem cu toţii cu sunt cheltuiţi şi cum sunt implementate obligaţiile ce revin preşedintelui CJ şi vicepreşedinţilor de către lege. (…) Am început cu amenda, am avut foarte mare clemenţă, o săptămână a trecut de când acest control trebuia să înceapă şi în care am avut un dialog al surzilor, pe hârtii, (…) şi următoarea etapă ar fi, evident, o plângere penală pentru abuz în serviciu pentru obstrucţionarea acestui control”, a afirmat Iulian Popescu.