G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Practicant de lupte greco-romane, cunoscut pentru participările la concursuri naționale și internaționale,…

Sursa foto: Pixabay

Practicant de lupte greco-romane, cunoscut pentru participările la concursuri naționale și internaționale, reținut pentru lovire și alte violențe / Ar fi agresat un bărbat într-un club dintr-o localitate băcăuană

Articole21 Aug 0 comentarii

Botez Igor-Andrei, practicant de lupte greco-romane, ar fi lovit un bărbat de 36 de ani într-un club din comuna băcăuană Măgura, potrivit surselor G4Media. Un tânăr de 17 ani este acuzat de complicitate la lovire și alte violențe.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe 19 august, polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut doi tineri, de 17 și 22 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

„Din cercetări a reieșit că, la data de 27 iulie, cei în cauză, în timp ce se aflau într-un club din comuna Măgura, ar fi agresat un bărbat de 36 de ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

Tânărul de 22 de ani ar fi Botez Igor-Andrei, practicant de lupte greco-romane, cunoscut pentru participări la concursuri naționale și internaționale, potrivit surselor G4Media.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

sursa foto: Facebook/ DRDP Buzău

O alunecare de teren s-a produs în Buzău/ Direcția de Drumuri ia în calcul restricționarea vitezei

Articole2 Mar 2023
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.