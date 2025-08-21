Practicant de lupte greco-romane, cunoscut pentru participările la concursuri naționale și internaționale, reținut pentru lovire și alte violențe / Ar fi agresat un bărbat într-un club dintr-o localitate băcăuană

Botez Igor-Andrei, practicant de lupte greco-romane, ar fi lovit un bărbat de 36 de ani într-un club din comuna băcăuană Măgura, potrivit surselor G4Media. Un tânăr de 17 ani este acuzat de complicitate la lovire și alte violențe.

Pe 19 august, polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au reținut doi tineri, de 17 și 22 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

„Din cercetări a reieșit că, la data de 27 iulie, cei în cauză, în timp ce se aflau într-un club din comuna Măgura, ar fi agresat un bărbat de 36 de ani, care a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

Tânărul de 22 de ani ar fi Botez Igor-Andrei, practicant de lupte greco-romane, cunoscut pentru participări la concursuri naționale și internaționale, potrivit surselor G4Media.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.