Posibile mine, folosite ca antrenament în exerciţiul multinaţional „Sea Shield 24”, cel mai complex eveniment organizat şi condus de Forţele Navale Române

Trei obiecte din Marea Neagră care ar putea fi mine din cel de-Al Doilea Război Mondial sunt folosite ca antrenament de militarii care deservesc vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” în timpul exerciţiului multinaţional „Sea Shield 24”, cel mai complex eveniment organizat şi condus de Forţele Navale Române (FNR), transmite Agerpres.

Comandantul vânătorului de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, locotenent comandor Denis Giubernea, a declarat marţi, la finele exerciţiilor desfăşurate cu prilejul „Zilei presei”, că în timpul evenimentului, pe fundul Mării Negre, au fost observate mai multe obiecte care ar putea fi mine.

„Am detectat mine din Al Doilea Război Mondial care nu mai sunt active, care se mai află pe fundul Mării Negre şi pentru noi acest lucru este doar un prilej bun de antrenament. Inclusiv la acest exerciţiu am observat câteva obiecte, dacă nu mă înşel trei, care cu siguranţă vor fi identificate de scafandrii EOD ca fiind mine. Le folosim practic doar pentru antrenamentul operatorilor noştri pentru tehnica de la bord”, a spus comandantul Giubernea.

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a intrat în dotarea FNR la finele anului trecut, iar până la exerciţiul multinaţional „Sea Shield 2024” a avut 10 misiuni, în timpul cărora au fost antrenaţi şi militarii care vor deservi cel de-al doilea vânător de mine ce urmează să intre în dotarea FNR, nava 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”.

„Sea Shield este un exerciţiu care se organizează din 2015. E un foarte bun antrenament atât pentru echipajul lui 270, cât şi pentru echipajul vânătorului de mine 271. Noi dublăm ce face primul echipaj şi încercăm să acumulăm cât mai multe cunoştinţe. Ne antrenăm pe timp de pace pentru a reacţiona cât mai bine în timp de război. Nu ieşim pe mare cu teamă, iar asta este dovada unei pregătiri asidue şi continue”, a declarat presei locotenent comandor Mădălina Drăgan-Ghigalău, selecţionată pentru comanda vânătorului de mine 271 „Căpitan Contantin Dumitrescu”.

Exerciţiile făcute de militarii FNR de Ziua presei au inclus şi identificarea şi neutralizarea unui imitator de mină, această secvenţă fiind realizată de militarii scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal).

„Din momentul în care suntem alertaţi, ne pregătim echipamentele, folosim o platformă pentru a ajunge în raionul respectiv, o navă sau aeronavă, suntem lansaţi, ne apropiem de obiectul respectiv, identificăm dacă este o mină sau nu, s-a întâmplat de foarte multe ori să nu fie mine. Datorită experienţei pe care o avem, putem identifica cu certitudine dacă obiectul este o mină sau nu”, a precizat şeful secţiei Scanfadrii de luptă EOD, căpitanul comandor Mihai Iordache.

La finele exerciţiului, comandantul vânătorului de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, locotenent comandor Denis Giubernea a notat cu zece modul în care membrii echipajului şi-au îndeplinit misiunea şi a prezentat nava intrată recent în componenţa flotei FNR.

„Nava are un sistem de propulsie hibrid. Are motoare electrice, iar nivelul redus de zgomot face ca navă să fie aproape impenetrabilă şi nedetectabilă de minele acustice. E construită din materiale amagnetice şi putem contracara măsurile minelor acustice şi magnetice. Nava vine cu un sistem nou, sistemul de luptă la modul general de vânătoare de mine. E o nouă capabilitate în Forţele Navale, complementară cu dragajul. Prin sonarul care e la bord, un element de noutate, un sonar care poate fi lăsat la apă până la 200 de metri, putem executa cercetarea minelor subacvatice până la o distanţă de până la 1.500 de metri în prova navei, 600 de metri lăţime, circa 300 de metri sub apă”, a menţionat comandantul Giubernea.

Potrivit FNR, exerciţiul multinaţional „Sea Shield 24”, desfăşurat în perioada 8 – 21 aprilie, reuneşte peste 2.200 de militari cu 135 de mijloace tehnice din România şi alte 12 state aliate şi partenere, precum şi celelalte categorii de forţe din Armata României şi structuri din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Exerciţiul este cel mai complex eveniment organizat şi condus de FNR în acest an şi contribuie la promovarea iniţiativelor şi intereselor României în plan regional şi internaţional, precum şi la creşterea nivelului de interoperabilitate dintre forţele participante, în conformitate cu standardele NATO şi în contextul ameninţărilor actuale de securitate din regiune. AGERPRES / (A, AS – autor: Luisiana Bîgea, editor: Marius Frăţilă)