Polonia va aloca 4,8% din PIB pentru cheltuieli legate de apărare în 2026

Polonia va aloca 4,8% din PIB pentru cheltuieli legate de apărare anul viitor, o uşoară creştere faţă de anul curent, a anunţat joi ministrul finanţelor, Andrzej Domanski, în cadrul prezentării proiectului de buget pentru 2026, relatează AFP, conform Agerpres.

Ţară vecină cu Ucraina, Belarus şi Rusia, Polonia îşi măreşte bugetul militar de ani de zile. Anul acesta, cheltuielile legate de apărare au reprezentat 4,7% din produsul său intern brut.

În proiectul de buget pentru 2026, „alocăm apărării o sumă record de 200 de miliarde de zloţi (46,87 miliarde de euro)”, a spus el, subliniind că această sumă „reprezintă peste 4,8% din PIB-ul” prevăzut pentru anul viitor.

Temându-se de ameninţarea reprezentată de Rusia, Polonia s-a angajat de mai mulţi ani într-un program rapid de modernizare a armatei sale, cu contracte de achiziţii de arme în valoare de miliarde de zloţi, în principal din Statele Unite şi Coreea de Sud.

Guvernul polonez a anunţat, de asemenea, un program de 2,3 miliarde de euro în 2024 pentru a-şi consolida frontiera de est, flancul estic al Uniunii Europene, împotriva unui potenţial inamic.

Un aliat fidel al Ucrainei, Polonia este, de asemenea, un important releu pentru sprijinul logistic în materie de ajutor militar şi umanitar occidental oferit Kievului. Potrivit Varşoviei, până la 95% din acest ajutor trece pe teritoriul polonez.