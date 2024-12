Poliţişti de frontieră şi vameşi din Sculeni, trimişi în judecată pentru luare de mită

Procurorii din cadrul DNA Iaşi au dispus trimiterea în judecată a mai mulţi poliţişti de frontieră şi vameşi care sunt acuzaţi de luare şi dare de mită, şi abuz în serviciu, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Iulian Teofil Baciu, agent de poliţie în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni, judeţul Iaşi, pentru luare de mită şi dare de mită.

În stare de libertate vor fi judecaţi Stelian Ghiţu şi Alexandru Zaharia, inspectori vamali la Biroul Vamal de Frontieră Sculeni, fiecare pentru infracţiunea de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul; Ovidiu Dragoş Ciobanu şi Adrian Stelian Pleşca agenţi de poliţie în cadrul P.T.F Sculeni, vor fi judecaţi pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul; Constantin Cristian Alexa, agent de poliţie de frontieră în cadrul P.T.F Sculeni, pentru luare de mită.

De asemenea, vor fi judecate 11 persoane fără calitate specială care efectuau activităţi de transport de mărfuri dinspre Republica Moldova în ţări ale Uniunii Europene, pentru infracţiunea de dare de mită.

Anterior, în aceeaşi cauză, procurorii au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei pentru Cristian Mancaş, subcomisar de poliţie, şef al PTF Sculeni, pentru infracţiunea de luare de mită în formă continuată (nouă acte materiale); Gabriel Alexandru Bertea, agent de poliţie în cadrul P.T.F Sculeni, pentru infracţiunea de luare de mită în formă continuată (opt acte materiale) şi dare de mită.

„Cauza are ca obiect activităţi infracţionale săvârşite de inspectori vamali şi agenţi de poliţie de frontieră de la P.T.F Sculeni care nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege, în sensul în care nu ar fi dispus sancţiunile legale împotriva unor persoane care efectuau transport de colete conţinând ţigări, alcool şi produse alimentare dinspre Republica Moldova în ţări ale U.E., cu încălcarea unor prevederi ale regimului vamal, unii dintre funcţionari primind în schimb foloase necuvenite”, se menţionează în rechizitoriul întocmit de procurorii DNA.

Conform comunicatului de presă, în perioada 19 iulie 2023 – 22 noiembrie 2023, la efectuarea controalelor de frontieră la intrarea în România din Republica Moldova, Bertea Gabriel Alexandru, agent de poliţie de frontieră şi Mancaş Cristian, subcomisar de poliţie, şef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, ar fi primit sume de bani cuprinse între 70 euro şi 700 euro, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale acestora, de la cei 11 coinculpaţi, persoane care efectuau activităţi de transport de colete dinspre Republica Moldova în ţări ale Uniunii Europene.

„În zilele de 25 ianuarie 2023, respectiv 21 noiembrie 2023, în timpul efectuării controlului de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei Sculeni (Iaşi) cu privire la patru autovehicule şi un autocar care erau încărcate cu bagaje/colete, bunuri accizabile (băuturi alcoolice, ţigări) sau produse de origine animală, inculpaţii Ghiţu Stelian şi Zaharia Alexandru, inspectori vamali, precum şi inculpaţii Ciobanu Ovidiu-Dragoş şi Pleşca Adrian-Stelian, agenţi de poliţie de frontieră, nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu prevăzute în lege, în sensul că ar fi favorizat trecerea coletelor respective fără a dispune măsurile legale pentru nerespectarea dispoziţiilor referitoare la transportul peste graniţă a anumitor cantităţi de mărfuri/produse accizabile (alcool, ţigări), cauzând astfel o pagubă materială bugetului de stat, corelativ cu un beneficiu în favoarea conducătorilor autoturismelor controlate”, menţionează sursa citată.

Aceeaşi sursă menţionează că pe 4 august 2023, inculpatul Baciu Iulian Teofil, agent de poliţie de frontieră, ar fi primit suma de 200 euro în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea controlului de frontieră a unui autocar aflat în tranzit în P.T.F Sculeni Sculeni, după care ar fi remis, prin intermediar, o parte din bani inculpatului Mancaş Cristian, ofiţer de poliţie de frontieră, şef al PTF Sculeni, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale acestuia.

Totodată, se menţionează în comunicatul de presă, pe 16 august 2023, agentul de poliţie de frontieră Alexa Constantin-Cristian, în temeiul unei înţelegeri prealabile, ar fi primit de la inculpatul Bertea Gabriel Alexandru, agent de poliţie de frontieră, suma de 200 de euro, reprezentând o parte din suma de bani pe care Bertea Gabriel Alexandru ar fi primit-o, la rândul lui, în aceeaşi zi, de la o persoană care transporta mărfuri dinspre Republica Moldova către U.E, în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu privire la efectuarea controlului autovehiculului.

„În vederea recuperării prejudiciului, faţă de inculpaţi s-au dispus măsuri asiguratorii”, se menţionează în comunicatul de presă.

Conform aceluiaşi document, în prezenţa avocatului, Cristian Mancaş a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia.

El s-a ales cu trei ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de trei ani, precum şi cu interzicerea, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Potrivit aceluiaşi comunicat de presă, în prezenţa avocatului, Gabriel Alexandru Bertea a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv trei ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 3 ani, precum şi cu interzicerea, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; interzicerea dreptului de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

„Dosarul de urmărire penală şi acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise spre judecare la Tribunalul Iaşi cu propunere de a se menţine măsurile asiguratorii instituite în cauză. Prin sentinţe penale rămase definitive prin neapelare, Tribunalul Iaşi a admis acordurile de recunoaştere a vinovăţiei încheiate de procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu cei doi inculpaţi şi i-a condamnat pe aceştia la pedepsele menţionate anterior”, se mai precizează în comunicatul de presă.