Poliţia investighează transporturi ilegale de alegători dinspre Rusia spre Belarus

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) din Republica Moldova a dispus, duminică, o anchetă după ce mai mulţi cetăţeni moldoveni stabiliţi la Moscova au plecat dinspre Rusia spre Belarus, cu un autocar, pentru a vota, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit Poliţiei moldovene, acţiunea contravine legislaţiei din Republica Moldova, ea fiind calificată drept tentativă de influenţare ilegală a procesului electoral.

„Poliţia a fost sesizată despre transportarea organizată a alegătorilor din Federaţia Rusă spre Republica Belarus, acţiune care contravine legislaţiei naţionale. Amintim că transportarea organizată a alegătorilor este interzisă prin lege, fiind calificată drept tentativă de influenţare ilegală a procesului electoral. În acest context, oamenii legii întreprind măsuri de verificare şi investigare a circumstanţelor, pentru a identifica persoanele implicate şi pentru a împiedica desfăşurarea unor astfel de acţiuni. Poliţia reiterează că va interveni prompt şi ferm în vederea prevenirii oricărei forme de corupere sau influenţare ilegală a alegătorilor, asigurând desfăşurarea unui scrutin liber şi corect”, a transmis IGP.

Transportul din Rusia spre Belarus are loc în contextul în care în Federaţia Rusă au fost constituite pentru aceste alegeri parlamentare doar două secţii de votare, cărora le-au fost repartizate doar 10.000 de buletine de vot. În Belarus funcţionează o secţie de votare, la Minsk.