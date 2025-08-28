Poliţia germană a finalizat în 2024 un număr record de dosare de trafic şi exploatare de persoane, inclusiv de copii vânduţi pe internet

Autorităţile de anchetă din Germania au finalizat în 2024 cel mai mare număr de cazuri de trafic şi exploatare de persoane de când se ţin astfel de evidenţe, adică din anul 2000, în unele dosare fiind vorba despre copii oferiţi la vânzare pe internet, informează dpa.

Anul trecut au fost finalizate 576 de anchete, o creştere cu 13% faţă de 2023, a indicat Biroul poliţiei judiciare federale (BKA) din Wiesbaden joi, transmite Agerpres.

În peste 200 de cazuri a fost vorba despre copii şi adolescenţi victime ale exploatării, din care 195 de cazuri au implicat exploatare sexuală comercială.

‘Un motiv pentru creşterea numărului de cazuri este, printre altele, acela că diferite platforme online au prea puţine mecanisme de protecţie, ceea ce facilitează exploatarea minorilor folosind internetul ca instrument. În două cazuri, a fost vorba despre copii oferiţi la vânzare online’, a explicat BKA.

Exploatarea sexuală a fost aspectul principal în cazurile finalizate în 2024. ‘Cu 364 de cazuri, a fost atins un nou maxim pentru ultimii 10 ani’, a precizat BKA. Aceste infracţiuni se petrec tot mai mult în locuinţe private, care sunt ‘o zonă dificil de controlat, şi sugerează o cifră deosebit de neagră’.

Iniţierea contactului în scop de exploatare sexuală are loc frecvent pe internet.

Potrivit BKA, victimele şi suspecţii provin adesea din alte state ale Uniunii Europene. Se constată, însă, şi o creştere semnificativă a victimelor din ţări precum China şi Columbia.

Dependenţele emoţionale joacă un rol semnificativ, ca de exemplu prin aşa-numită metodă ‘lover boy’, prin care victima ajunge să fie ‘introdusă în prostituţie şi exploatată financiar’.

‘Din ce în ce mai mult, violenţa psihologică şi fizică joacă un rol’, a mai arătat BKA.