Iulian Dumitrescu, urmărit penal pentru corupție, și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova / E al treilea lider liberal cu dosar DNA care candidează / Dumitrescu anunțase că se retrage din funcțiile de partid

PNL Prahova a anunțat miercuri printr-un comunicat de presă că Iulian Dumitrescu și-a depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean, din calitatea de președinte al PNL Prahova. Iulian Dumitrescu e urmărit penal de DNA într-un dosar de corupție și anunțase în februarie că se retrage din funcția de președinte al organizației județene Prahova.

Pe listele PNL mai candidează și alți politicieni cu probleme în justiție. Cazurile cele mai cunoscute sunt la Iași, unde candidații liberali pentru funcțiile de primar și președinte al Consiliului Județean, Mihai Chirica și Costel Alexe, sunt trimiși în judecată în dosare de corupție.

”Decizia a fost luată în urma discuţiilor cu primarii şi ceilalţi aleşi locali care i-au solicitat lui Dumitrescu să existe continuitate la nivelul administraţiei judeţene în contextul proiectelor de peste trei miliarde de euro din fonduri europene pe care CJ Prahova a reuşit să-i atragă în mandatul acestuia”, se arată în comunicatul PNL Prahova.

„Nu a fost o decizie simplă, dar, din respect pentru prahoveni şi pentru aleşii locali, am hotărât să candidez pentru un nou mandat şi să ofer continuitate la nivelul Consiliului Judeţean. Împreună cu aceşti oameni – primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni –, am reușit să facem în 3 ani în Prahova ce nu s-a făcut în 30 de ani înainte. Avem contracte pe fonduri europene de peste trei miliarde de euro. Am început proiecte de infrastructură extrem de necesare: centurile de la Comarnic, Azuga – Buşteni, Mizil, Păuleşti, Câmpina. Am modernizat Spitalul Judeţean şi avem astăzi cel mai modern bloc operator din România. Am început lucrări de extindere a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă în 42 de localități ale județului Prahova, în valoare de aproape un aproape un miliard de euro. Am reuşit să construim reţeaua de gaze în localităţile de pe Valea Slănicului și urmează racordul la magistrala de gaze. Dotăm școlile din 59 de localități cu echipamente digitale de ultimă generație, mobilier, materiale didactice și echipamente de specialitate. Sunt lucruri concrete, punctuale şi măsurabile. Nu sunt vorbe, nu sunt promisiuni, ci realităţi care dau măsura lucrurilor pe care le-am făcut pentru Prahova în calitate de președinte al Consiliului Județean”, a declarat Iulian Dumitrescu, citat în comunicatul PNL Prahova.

În legătură cu dosarul penal care îl vizează, Iulian Dumitrescu a declarat că are dreptul legal şi constituţional de a candida, colaborează cu instituţiile de cercetare penală, se consideră nevinovat şi aşteaptă o soluţie cât mai rapidă din partea Justiţiei.

„În legătură cu dosarul penal în care am fost implicat, vreau să le spun cetăţenilor clar: sunt nevinovat, am încredere în Justiție, știu că adevărul va ieşi la iveală şi că se va face dreptate”, a spus el.

Iulian Dumitrescu e urmărit penal sub control judiciar de DNA pentru că ar fi primit mită 16 milioane de lei din 47 milioane cerute pentru un contract din bani publici.