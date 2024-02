PNL Bucureşti anunță că nu va vota propunerea de buget al Capitalei a lui Nicuşor Dan

PNL Bucureşti a anunţat, marţi, că liberalii nu vor vota propunerea de buget a Capitalei a primarului general Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

„De ce PNL Bucureşti nu va vota propunerea de buget a lui Nicuşor Dan? Pentru că ţine Bucureştiul blocat, iar viziunea de dezvoltare a Capitalei lipseşte cu desăvârşire. PNL Bucureşti a analizat la nivelul consilierilor generali şi al comisiilor de specialitate propunerea de buget publicată de Nicuşor Dan. Concluziile sunt clare: Bucureştiul blocat, lipsă de viziune şi capacitate administrativă. Este ceea ce bucureştenii constată şi trăiesc în fiecare zi, din păcate”, se arată într-un comunicat al PNL Bucureşti.

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a afirmat că proiectul de buget propus de Nicuşor Dan este „o glumă proastă”.

„De aproape patru ani de zile, Nicuşor Dan ne dezamăgeşte constant, servindu-ne doar scuze, vorbe şi scandal. Rezultatele sunt practic zero, totul e blocat, iar viziunea de dezvoltare a Bucureştiului lipseşte cu desăvârşire. În primii trei ani de mandat, PNL i-a acordat lui Nicuşor Dan sprijin total şi şanse fără număr. După retragerea sprijinului pentru primarul general în Consiliul General, votată în unanimitate, PNL Bucureşti are un singur aliat: bucureşteanul. Vom susţine toate proiectele bune pentru bucureşteni şi ne vom împotrivi tuturor iniţiativelor care condamnă acest oraş la subdezvoltare. Este cazul proiectului de buget propus de Nicuşor Dan, iar motivele noastre sunt simple şi clare: milioane de euro alocate discreţionar pentru parteneriate „de casă”, lipsesc investiţiile, fondurile europene sunt aproape zero şi avem colosala sumă de trei miliarde de lei pentru cheltuieli curente ale primăriei. Ajunge!”, a declarat Sebastian Burduja, conform sursei citate.

El a menţionat că, din analiza proiectului de buget, „cheltuielile de funcţionare cresc, investiţiile au stagnat, iar modul în care s-a realizat execuţia bugetară pe derularea proiectelor din fonduri europene nerambursabile arată realitatea – Bucureştiul este prost administrat”.

Burduja a mai susţinut că termoficarea Bucureştiului este o „dezamăgire totală”.

„Primăria Generală a pierdut finanţarea nerambursabilă de la UE pentru termoficarea Bucureştiului din cauza managementului defectuos şi a lentorii în implementare. Fazarea este rezultatul implicit al întârzierilor în execuţie. Nicuşor Dan a uitat matematică de când a ajuns Primar General. Din cauza lipsei capacităţii de a dezvolta Bucureştiul şi de a mări veniturile, a ales să ignore matematica, afirmând că „a scos PMB din faliment”, a mai afirmat Sebastian Burduja.

De asemenea, Burduja a mai menţionat că, pentru subvenţia la transportul public, PMB are o datorie către STB de 500 de milioane de lei şi un necesar de 1,7 miliarde lei, iar Nicuşor Dan alocă 1,1 miliarde în buget, „creând un alt deficit de peste un miliard de lei”.

„Per total, 3 miliarde de lei lipsesc din bugetul de cheltuieli propus de Nicuşor Dan, iar Bucureştiul rămâne în blocaj economic, financiar şi administrativ”, a mai susţinut preşedintele PNL Bucureşti.

Totodată, liberalii consideră că la capitolul Investiţii şi fonduri europene este un „eşec pe linie” şi că sunt bani alocaţi fără concurs pe publicitate.

„Paranghelii, bani alocaţi fără concurs, milioane de lei pe publicitate. Pare un titlu care se referă la bugetul primarilor anteriori, dar iată că şi Nicuşor Dan preferă să facă campanie din banii bucureştenilor. Atunci când era activist civic, Nicuşor Dan critica aspru alocarea discreţionară de bani din bugetul bucureştenilor pentru paranghelii, evenimente, firme de casă şi „relaţii publice”. Observăm însă că a alocat discreţionar mai mult de zece milioane de euro pentru diverse evenimente, fără ca organizatorii să participe la un apel de proiecte sau un concurs. Dacă în primii ani de mandat alocarea pentru astfel de cheltuieli era zero, între timp se pare că Nicuşor Dan a văzut posibilitatea finanţării propriei campanii electorale din banii bucureştenilor şi a alocat zeci de milioane pentru astfel de activităţi prin alocarea fără concurs a banilor pentru evenimentele la care să îşi promoveze imaginea politică. Toate acestea în condiţiile alocării a zero lei pentru învăţământ în acest an din bugetul PMB. Învăţământul nu a fost şi nu este o prioritate pentru Nicuşor, deşi a promis 40 de creşe noi în 2020, dintre care zero au fost realizate”, se mai arată în comunicat.