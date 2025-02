Planuri de sfârșit de carieră pentru Oleksandr Usyk: „Doar două meciuri” rămase până la retragere pentru campionul mondial

Oleksandr Usyk se așteaptă să mai aibă doar două meciuri în carieră și își dorește să boxeze împotriva câștigătorului din meciul dintre Daniel Dubois și Joseph Parker, transmite Sky Sports.

Usyk rămâne un campion mondial neînvins, după ce a devenit campion incontestabil atât la categoria grea, cât și la cruiserweight.

Ucraineanul l-a învins pe Tyson Fury în luna mai a anului trecut, câștigând toate cele patru titluri majore la categoria grea. Deși a renunțat la centura IBF, el a păstrat titlurile unificate WBC, WBA și WBO, în urma revanșei câștigate împotriva lui Fury.

Britanicul Dubois a intrat în posesia titlului IBF și își va apăra centura împotriva lui Parker pe 22 februarie.

Câștigătorul acestei lupte ar putea boxa cu Usyk mai târziu în acest an pentru titlul incontestabil la categoria grea. „Voi lupta cu cine va câștiga, Joseph Parker, Daniel Dubois, nu este nicio problemă”, a declarat Usyk pentru Sky Sports.

Însă ucraineanul, care are 38 de ani, se așteaptă să se retragă din box în următorii doi ani și este probabil să mai lupte doar o singură dată după următorul său meci.

„Cred că mai am doi ani, un an și jumătate [în box]”, a spus el. „Mă simt foarte bine. Simt că mai am doar două meciuri de pregătit, nu mai multe. Doar două.”

Dubois țintește spre Usyk

Daniel Dubois a luptat împotriva lui Usyk pentru titlurile unificate la categoria grea în 2023. În cele din urmă, a fost numărat în runda a noua, dar a reușit să-i creeze momente dificile lui Usyk în timpul meciului.

Londonezul este convins că a evoluat ca boxer și își dorește să-și ia revanșa împotriva lui Usyk.

„Devin din ce în ce mai bun, progresez. Se spune că atunci când câștigi un titlu mondial, te îmbunătățești. Simt că exact asta se întâmplă cu mine. Sunt pregătit să arăt din nou de ce sunt capabil și să înving pe oricine îmi stă în cale”, a declarat Dubois pentru Sky Sports News.

„Cu toții trebuie să ne maturizăm la un moment dat”, a adăugat el. „Hai să o luăm de la capăt. „Mă îndrept spre următorul meu meci [cu Usyk, după Parker], sunt pregătit acum.”