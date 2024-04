Piedone: PSD și o parte din PNL au dorit să-mi sprijine candidatura, dar dealurile Cotroceniului nu m-au dorit

Cristian Popescu Piedone, preşedinte executiv al PUSL şi candidatul partidului la Primăria Capitalei, a declarat vineri că partidul său nu va face „alianţă pentru toamnă”, menţionând că PUSL va merge la parlamentare cu liste proprii, transmite Agerpres. Întrebat dacă Cîrstoiu ar putea să fie doar un candidat de sacrificiu, iar PSD l-ar susţine „din umbră”, candidatul PUSL la Primăria Capitalei a afirmat că, deşi PSD şi o parte din PNL l-ar fi susţinut, „dealurile Cotroceniului” nu l-au dorit.

„Au fost zvonuri că mă retrag, au fost zvonuri, au fost discuţii că fata mea, băieţii, neamurile sunt pe liste. Am negociat, negociez în interesul cetăţeanului, am ales să merg pe liste proprii. A fost o discuţie la începuturi, în bazele sondajelor pe care le aveau ei, având reverberaţia, cum îmi place mie să zic, a firului de iarbă, rezonanţa cetăţeanului direct, am simţit că trebuie să fac acest pas. Puteam să stau la Primăria Sectorului 5 încă 20 de acum încolo, nu mă îndepărta nimeni. Când am solicitat Partidului Social Democrat o alianţă în vederea unei candidaturi comune, PSD a dorit, parte din PNL a dorit, se pare că dealurile, chiar dacă stau şi eu pe un deal al Mitropoliei, dar dealurile Cotroceniului nu m-au dorit”, a punctat Piedone.

„Eu nu colaborez decât cu cetăţenii Bucureştiului şi astăzi cu toată ţara, prin Partidul Puterii Umaniste Social Liberal, care a devenit şi va deveni pe picioarele proprii un partid puternic, un partid care, garantez astăzi, nu vorbesc de locale, că astea sunt ca şi trecute, sau europarlamentare, dar în toamnă PUSL va intra în Parlament pe picioarele proprii. De asta vă spun că nu se va face nicio alianţă pentru toamnă, nu se va face absolut nimic, PUSL va avea liste proprii atât la Senat, cât şi la Camera Deputaţilor şi ne vom gândi pe cine vom susţine ca preşedinte”, a precizat Popescu Piedone după şedinţa Consiliului Naţional al PUSL, întrebat despre o posibilă alianţă cu AUR, partidul condus de George Simion.

În context, el a fost întrebat cum comentează călătoria cu metroul a contracandidatului său din partea Alianţei PSD – PNL, Cătălin Cîrstoiu.

„Călătorie în infern. Să fii susţinut de coaliţie, să stai pe băncuţă ca la grădiniţă, singur. L-au lăsat în ofsaid, credeţi că era singur în metrou? N-au vrut să stea în poză cu el”, a susţinut Piedone.

„Nu pot să vorbesc despre ceva ce eu sunt un măscărici şi el e o fantomă. Măscăricii cei mulţi pe care i-au jignit, cei care vor veni pe 9 iunie să-l îndepărteze de la Primăria Capitalei şi să aducă un măscărici care se măscăreşte şi munceşte în interesul cetăţeanului sau un matematician care stă în birou şi se laudă cu banii lui Gabriela Firea, pe care i-a găsit în conturi şi nici pe ăia nu a ştiut cum să-i cheltuiască".