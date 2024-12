Pictură cu „natură statică” de sezon/ Cum a transformat pictorul Lucian Prună obiectele cele mai banale în lucrări artistice

El mai spune că mai există artiști care abordează acest tip de subiecte: „au existat si in trecut sunt si astazi, nu e o noutate, n-am inventat nimic, poate că succesul cine pentru ca îmi fac treaba bine”, adaugă el pentru G4Media.

Întrebat cum crede că este influențat interesul față de artă de epoca „rețelelor sociale” – dacă îi apropie sau îndepărtează pe oameni de artă, acesta a mai spus: „Nu știu exact dacă e o indepartate sau o apropiere, eu de când sunt tânăr am trăit cu aceste retele, n-am altă perioadă de comparație. Pe mine când eram mic m-au apropiat de artă, am descoperit mulți pictori buni de la care am avut de invatat și fără de care 100% nu eram ce sunt astăzi.”