Piața muncii pentru tineri rămâne dificilă: rețeaua de contacte și adaptabilitatea pot face diferența

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

La 28 de ani, Stacey Watson visează să devină editor de carte și să promoveze povești mai diverse, în care și nepoatele ei să se regăsească. Dar, la doi ani după terminarea masterului, cu patru stagii și mai multe joburi part-time în spate, încă nu a reușit să obțină un post full-time, relatează AP News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ca mulți alți tineri absolvenți, locuiește din nou cu părinții, așteptând momentul în care să le poată spune: „Am reușit, nu mai trebuie să vă faceți griji.” Experiența ei nu este singulară. Rata șomajului în rândul absolvenților americani de 22–27 de ani rămâne mai ridicată decât în restul populației de la pandemie încoace. Tinerii trimit zeci sau chiar sute de aplicații, dar primesc puține răspunsuri.

Angajatorii preferă candidații experimentați, iar puținele locuri disponibile se ocupă rapid. „Este un mediu stagnant, în care nu se creează multe oportunități pentru proaspeții absolvenți”, spune Laura Ullrich, director de cercetare economică la Indeed.

Într-un context în care inteligența artificială filtrează CV-urile înainte ca un om să le vadă, o conexiune directă poate face diferența. Jennifer Moglia, 22 de ani, a ținut o evidență detaliată a fiecărei persoane întâlnite în stagiile sale în industria muzicală și a păstrat legătura prin LinkedIn. Această strategie i-a adus interviuri la companii unde avea deja contacte, iar în final un post la Live Nation Entertainment.

Pentru alți tineri, soluția a fost să-și lărgească orizonturile. Luke Sutton, absolvent de scriere dramatică, a visat la o carieră în televiziune, dar greva scenariștilor de la Hollywood i-a blocat drumul. După peste 1.000 de aplicații, a obținut un job de asistent creativ într-o agenție de publicitate medicală. Nu este „jobul de vis”, dar îi permite să rămână într-o zonă creativă.

Pe măsură ce inteligența artificială se extinde, tot mai multe companii caută candidați care știu să o folosească. „Piața se va împărți între cei care înțeleg ce poate face AI și cei care nu”, explică Betheny Gross, director de cercetare la WGU Labs. Unele instituții oferă chiar stagii virtuale care simulează situații de muncă, tocmai pentru a acoperi lipsa de experiență a debutanților.

Procesul de angajare rămâne frustrant și descurajant. Aileen Ryan, 23 de ani, a trimis 400 de aplicații și 70 de mesaje pe LinkedIn fără succes. Cu beneficiile de șomaj aproape de final și cu chiria greu de susținut, se pregătește să se mute din nou cu mama ei. Totuși, nu renunță: „Știu ce am de oferit și ce vreau pentru mine. O să continui până când reușesc.”

Într-o piață a muncii încordată, lecția rămâne clară: contactele personale, flexibilitatea și abilitatea de a naviga schimbările tehnologice pot face diferența.