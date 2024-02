Pianistul orădean Thurzó Zoltán vrea să doboare alte două recorduri Guinness

Pianistul Thurzó Zoltán, dublu recordman Guinness, a anunţat joi intenţia de a doborî în acest an alte două recorduri mondiale la pian, înălţime, respectiv, viteză, şi să susţină o serie de şase concerte speciale, unele cu piese în primă audiţie naţională, toate pentru a strânge fonduri în vederea înfiinţării la Oradea a Muzeului muzicii, relatează Agerpres.

Sub genericul „Art&Culture Guinness Music Evenings”, primul concert, numit „Women Composers”, îl va susţine, în premieră naţională şi locală, în data de 9 martie, ca un omagiu adus de artist mamei şi bunicii lui, dar şi tuturor femeilor, care vor avea intrarea gratuită.

Programul va fi alcătuit din lucrări scrise doar de compozitoare, din străinătate – Melanie Chasselon, Henriette-Caroline Mennechet de Barival, Cecile Chaminade, Clara Wieck Schumann, Louise Farrenc, Amy Beach, Teresa Carreno -, dar şi de două renumite românce, care i-au dedicat micului Thurzó Zoltán piese pentru pian – Elise Popovici şi Myriam Marbe.

Celelalte cinci concerte sunt dedicate memoriei lui Chopin, la 175 de ani de la moartea compozitorului şi vor avea loc în 18 august – Chopin: Valsurile, 22 septembrie – Chopin: Nocturnele 1, 13 octombrie – Chopin şi Dinu Lipatti Nocturnele 2, în 10 noiembrie – Jazz&Cafe Concert, unde Thurzó Zoltán încearcă să atragă doi jazzmeni renumiţi din România şi Ungaria, şi pe 22 decembrie – un concert de Crăciun, pentru care promite surprize şi mai mulţi invitaţi.

„Eu vreau să cânt toate valsurile compuse de Chopin, 19 valsuri, sunt foarte cunoscute de toată lumea, dar nu au fost cântate integral de niciun pianist din Oradea. Apoi toate cele 21 de nocturne de Chopin, pe care le-am împărţit în două concerte, pentru că anexez un compozitor care îmi place foarte mult, Dinu Lipatti şi care are cinci nocturne. Se poate intra în istorie că, la Oradea, un orădean a făcut aceste integrale,” a declarat, în conferinţă de presă, pianistul Thurzó Zoltán.

Evenimentele muzicale vor fi prezentate în sala festivă a Universităţii Partium, de la ora 18, cu biletul de donaţie 50 de lei, redus la 25 de lei pentru elevi şi studenţi.

Pianistul Thurzó Zoltán a anunţat apoi că, pe lângă cele două recorduri mondiale Guinness atinse deja, unul la cea mai mare altitudine şi celălalt pentru cel mai lung concert de pian din lume (130 de ore), vrea să mai doboare alte două recorduri, în acest an, pentru care a obţinut licenţe.

În luna iunie sau iulie, va cânta la pian pe cel mai înalt carosabil din lume, stabilit de asemenea în Cartea Recordurilor ca fiind Umling La Pass, în regiunea Ladakh, la 5.883 metri, situat la graniţa între India şi China.

„Am primit licenţa de la Guinness pentru anul acesta de a mai doborî încă două recorduri mondiale. Vreau să deţin toate recordurile mondiale la activ la Guinness, la pian. Anul trecut, a mers un italian pe muntele Everest şi mi-a doborât recordul de înălţime cu doar 50 de metri. Şi cu tub de oxigen! La 5.375 m. Eu am cântat la 5.325 metri. Am primit licenţa de la Guinness că pot să redobor recordul, motivaţia mea fiind, ca de fiecare dată, înfiinţarea Muzeului muzicii. Eu după două Guinnessuri aş fi putut să merg în Beijing, cinci ani, ca să fiu arbitru Guinness. Am refuzat. Între timp, a murit mama. Şi am făcut în ianuarie demersurile, am plătit taxa şi voi merge în India, la Umling La Pass, un fel de Transfăgărăşan al Indiei, cel mai înalt carosabil din lume, deci poţi ajunge uşor cu maşina. Dar trebuie o perioadă de aclimatizare. Dacă prind acest record, la 5.883, voi fi imbatabil, pentru că mai sus e doar spaţiul cosmic,” a afirmat pianistul.

Programul muzical pe care îl va susţine acolo va fi similar cu cel de pe muntele Everest, format din imnurile a 16 ţări – România, Ungaria, Ucraina, Rusia, America, Spania, Franţa, Marea Britanie, Polonia, Italia, Germania, Austria, Slovacia, Croaţia, Elveţia, Cehia – şi din piese ale unor compozitori din aceleaşi state.

Pentru a realiza acest record – „Highest altitude grand piano performance” – pianistul are nevoie de aproape 17.000 de euro, din care contribuţie proprie de 10.000 de euro. Îl va însoţi, timp de două săptămâni, o echipă de 10 persoane, banii fiind necesari şi pentru alpinişti, depozitarea şi transportul pianului, deja închiriat. Artistul a spus că îi mai lipsesc 6.000 de euro, eventualii susţinători (de la 2.000 de euro în sus) urmând să primească un certificat oficial de Guinness.

Celălalt titlu Guinness World Records vrea să îl atingă tot la pian, dar la rapiditate. Şi nu în India, ci acasă, în Oradea, în cadrul unui concert programat de artist în 23 octombrie, pe care îl va susţine în memoria mamei sale. Pentru recordul „The most piano key hits in 30 seconds”/ „Cele mai multe bătăi pe o clapă în 30 de secunde”, pianistul orădean va încerca să bată prima clapă a pianului de 496-500 într-o jumătate de minut, record deţinut de un japonez toboşar (495 de bătăi la 30 de secunde, în decembrie 2023).

Artistul se antrenează pe un pian Steinway achiziţionat anul trecut de sponsorul Bene Lorand şi „tuningat” de un specialist în Hamburg.

Pianistul a mărturisit că, în cele din urmă, vrea să devină deţinătorul a şapte recorduri mondiale, cele patru anunţate şi alte trei pe care le va propune el, în premieră.

Toate eforturile pianistului de a doborî recorduri mondiale sunt motivate de realizarea visului său şi al bunicului său de a înfiinţa la Oradea Muzeul Muzicii, având o arhivă familială impresionantă, cu peste 18.000 de obiecte şi documente, inclusiv partituri şi instrumente ale unor muzicieni celebri.

„Încerc toate posibilităţile ca să pot ajunge pe scene internaţionale şi naţionale, pentru a aduna fondurile necesare. Doar clădirea din Oradea pentru muzeu costă 600.000 de euro. Am scris scrisori de intenţii şi la case mari de modă din lume, unde aş putea acompania reprezentaţiile. Dar, oricum, în străinătate se câştigă mai bine,” a conchis pianistul.