Petrișor Peiu (AUR) despre numele vehiculate ca propuneri ale președintelui Nicușor Dan la SRI și SIE: Atât Gabriel Zbarcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili, ortodocși practicanți, au studii complete

Senatorul Petrișor Peiu, propus de George Simion drept posibil premier al unui guvern AUR, i-a lăudat miercuri pe Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. G4Media și alte publicații au scris că cei doi sunt variante luate în calcul de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI, respectiv SIE.

”Atât Gabriel Zbarcea cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente. Ambii au cariere lungi și impecabile și ambii au convingeri democratice ferme și explicite. Nu cred sa fi avut, după 1990, niciun director SRI sau SIE de nivelul celor doi. Mai bine cărturar decât politruc”, a scris Peiu într-o postare pe rețelele sociale.

Avocatul Gabriel Zbârcea a declarat într-un podcast că este ”naționalist și suveranist”. El a spus în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”. De notat că Zbarcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation în litigiul în care firma canadiană a cerut statului român despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

”Nu e o țară mai coruptă decât alte țări europene. E o țară foarte faină, o țară care este încă departe de a fi atinsă de toate tarele unor societăți profund progresiste”, a mai spus Zbârcea în podcastul citat.