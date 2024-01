Peter Navarro, fost consilier al lui Trump, a fost condamnat la 4 luni de închisoare pentru că a sfidat o citaţie a Congresului

Peter Navarro, fost consilier al lui Donald Trump, a fost condamnat joi la patru luni de închisoare pentru sfidarea Congresului după ce nu a dat curs unei citaţii legate de ancheta Congresului privind atacul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, relatează CNN, citat de News.ro.

Navarro a fost condamnat pentru două capete de acuzare în septembrie, pentru sfidarea Congresului, după ce nu s-a conformat unei citaţii din partea comisiei speciale a Camerei Reprezentanţilor care a investigat atacul.

Judecătorul care a urmărit cazul lui Navarro a declarat joi că sentinţa fostului consilier al lui Trump este „creaţia sa” şi l-a criticat pe Navarro pentru că a susţinut că urmărirea sa penală a fost motivată politic.

„Cred că ceea ce mă deranjează în cele din urmă este că iată-ne aici după un an şi jumătate plus un an şi jumătate şi încă mai vreţi să îmi sugeraţi că aceasta este o urmărire penală politică. Vreţi să cred că aceasta este o urmărire politică”, a declarat judecătorul districtual american Amit Mehta în timpul şedinţei de condamnare, ridicând vocea. „Când dovezile sunt complet contrare”. „Nu sunteţi o victimă. Nu sunteţi obiectul unei persecuţii politice”, a declarat judecătorul. „Acestea sunt circumstanţele pe care le-aţi creat dumneavoastră”.

De asemenea, Mehta l-a amendat pe Navarro cu 9.500 de dolari.

Navarro a făcut apel în aceeași zi. Avocaţii săi au declarat de mult timp că intenţionează să depună un apel pentru a ridica probleme legate de afirmaţia sa că nu s-a conformat citaţiei deoarece Trump a invocat privilegiul executiv.

Fiecare cap de acuzare prevede o pedeapsă minimă obligatorie de o lună de închisoare, dar procurorii îi ceruseră lui Mehta să îl condamne pe Navarro la şase luni pentru fiecare cap de acuzare şi să îl amendeze cu 200.000 de dolari.

Aceştia i-au spus judecătorului săptămâna trecută că o sentinţă de câte o lună pentru fiecare dintre cele două capete de acuzare „este insuficientă pentru a justifica, pedepsi şi descuraja infracţiunile penale ale inculpatului”, argumentând că decizia lui Navarro de a nu se conforma citaţiilor a fost asemănătoare cu comportamentul unora dintre persoanele care au participat la revoltă.

Condamnarea şi sentinţa lui Navarro reprezintă o altă victorie cheie pentru comisia 6 ianuarie a Camerei, acum dizolvată, în eforturile sale de a determina Departamentul de Justiţie să urmărească penal persoanele care au refuzat să coopereze cu ancheta sa.

Fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, a fost condamnat în 2022 pentru două capete de acuzare pentru ultraj şi ulterior la patru luni de închisoare. Cazul lui Bannon se află în prezent în apel.