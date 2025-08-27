G4Media.ro
Peste 60% dintre francezi doresc dizolvarea parlamentului şi organizarea de noi alegeri,…

drapelul Franței
Sursa foto: Unsplash.com

Peste 60% dintre francezi doresc dizolvarea parlamentului şi organizarea de noi alegeri, arată un sondaj

Peste 60 la sută dintre francezi, mai exact 63%, doresc dizolvarea parlamentului ţării şi organizarea de noi alegeri, potrivit unui sondaj Ifop realizat miercuri pentru LCI TV, în condiţiile în care prim-ministrul Francois Bayrou, care a cerut un vot de încredere programat la 8 septembrie, luptă pentru a-şi salva guvernul minoritar, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Sondajul Ifop a chestionat 1.000 de persoane şi a fost realizat online pe 26 august.

Guvernul minoritar al lui Bayrou pare din ce în ce mai probabil să cadă luna viitoare, după ce trei partide principale de opoziţie au declarat că nu îl vor susţine în cadrul votului de încredere pe care Bayrou l-a anunţat la 8 septembrie, fiind nemulţumite de planurile sale de reduceri bugetare drastice.

Incertitudinea politică a afectat acţiunile şi obligaţiunile franceze în această săptămână.

Orice decizie de dizolvare a parlamentului trebuie luată de preşedintele Emmanuel Macron, iar sondajul Ifop a arătat că 51% dintre respondenţi consideră că Macron nu va dizolva parlamentul.

Alternativa lui Macron la dizolvarea parlamentului, în cazul în care Bayrou ar pierde votul de încredere, ar fi instalarea unui nou guvern.

Franţa a intrat într-o perioadă de incertitudine şi instabilitate politică, după ce preşedintele francez a mai dizolvat o dată parlamentul şi a convocat alegeri anticipate la mijlocul anului trecut, însă pariul său politic s-a dovedit a nu fi adus rezultatul pe care îl dorea.

Ca şi anul trecut, forţa politică aflată pe primul loc în preferinţele francezilor este extrema-dreaptă, însă anul trecut a fost evitată preluarea guvernării de către partidul lui Marine Le Pen graţie mobilizării şi solidarităţii celolalte forţe politice în turul al doilea al alegerilor legislative.

