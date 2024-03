”Peste 25.000” de femei şi copii, ucişi în Războiul din Fâşia Gaza, estimează șeful Pentagonului

De la începutul Războiului din Fâşia Gaza, ”peste 25.000” de femei şi copii palestinieni au fost ucişi, estimează şeful Pentagonului şi spionajul american, relatează AFP, transmite News.ro.

Aceasta este prima estimare independentă, în contextul în care Ministerul Sănătăţii al Hamas a fost cel care a anunţat bilanţuri până acum.

”Este de peste 25.000”, a declarat secretarul american al ApărăriiLloyd Austin într-o audiere într-o Comisie parlamentară americană, răspunzând unei întrebări despre bilanţul femeilor şi copiilor ucişi în războiul lansat de Israel în urma atacului Hamas de la 7 octombrie în sudul Israelului.



Ministerul Sănătăţii al Hamas a anunţat joi că ”peste 30.000” de persoane au fost ucise în operaţiuni militare israeliene în Fâşia Gaza de la începutul războiului.

Acest prag este depăşit în contextul în care ţări mediatoare – Statele Unite, Egiptul şi Qatarul – fac eforturi să obţină un armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza înaintea începutului Ramadanului – în seara de 10 martie sau la 11 martie.

Războiul a fost lansat la 7 octombrie, ca represalii faţă de un atac fără precedent al unor comandouri din cadrul mişcării islamiste palestiniene Hamas care au intrat în sudul Israelului din enclavă, soldat cu 1.160 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Ca represalii, Israelul a jurat să aneantizeze Hamasul, pe care-l consideră, la fel ca Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE), drept o organizaţie teroristă.

Armata israeliană bombardează intensiv Fâşia Gaza şi a lansat la 27 octombrie o ofensivă terestră în nordul enclavei care s-a extins treptat în sudul acetui teritoriu palestinian.