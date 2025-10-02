G4Media.ro
Ceas cu gps și alertă pentru varstnici
Sursa foto: Primăria Sfântu Gheorghe

Peste 100 de persoane au solicitat buton de panică în municipiul Sfântu Gheorghe / Dispozitivul are GPS și e conectat non-stop la un call center / Costă 100 lei pe lună, din care municipiul plătește 70 lei

Peste 100 de cetățeni au solicitat dispozitivul de alertă personală pe care cetățenii din Sf. Gheorghe îl pot purta pe mână sau la gât, rezistă la apă și la șocuri, cu GPS și conectat non-stop la un call center, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.
”Programul Ceasul Assisto este o siguranță pentru persoane vârstnice care suferă de anumită boli sau nu au vizibilitate. Are un singur buton, este foarte ușor folosit și odată ce accesează dispecerațul, personalul calificat evaluează situația, anunță membrii familiei iar dacă situația este gravă, poate să anunțe și ambulanța sau spitalul. Costul dispozitivului este de 100 lei pe lună, din care municipiul finanțează 70 lei. Până acum, de ceasul Assisto beneficiază peste 100 de persoane”, spune viceprimarul din Sf. Gheorghe, Sztakics Eva.
Cei care decid că au nevoie de acest dispozitiv doar pentru siguranța lor, adică nu sunt persoane vulnerabile, achită prețul integral, nesubvenționat, și beneficiază de aceleași servicii de monitorizare și consiliere.
Programul funcționează deocamdată doar în Sf. Gheorghe, dar primăria și Fundația Diakonia Covasna, care îl implementează, își propun extinderea sa și în alte orașe.

