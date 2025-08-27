Peste 100.000 de consumatori din Ucraina se confruntă cu pene de curent după atacurile Rusiei, anunţă Zelenski

Atacurile ruseşti din cursul nopţii din Ucraina au lăsat peste 100.000 de consumatori din trei regiuni fără energie electrică, a declarat miercuri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Din nefericire, facilităţi energetice au fost avariate. Atacul a provocat pene de curent în regiunile Poltava, Sumî şi Cernigău”, a postat pe platforma X preşedintele ţării.

Ministerul Energiei ucrainean a anunţat la rândul său că „infrastructuri energetice şi de transport de gaz” au fost lovite în şase regiuni ale ţării, relatează AFP.

O lovitură cu dronă a avariat o infrastructură la Sumî, mare oraş din nord-estul ţării, ceea ce a provocat importante pene de curent, potrivit ministerului.

Un alt atac a provocat „pagube semnificative” la instalaţii de transport al gazului în regiunea Poltava, potrivit aceleiaşi surse.

Ministerul a denunţat „politica deliberată a Federaţiei Ruse vizând distrugerea infrastructurilor civile din Ucraina” odată cu apropierea toamnei.

Principalul operator energetic ucrainean, DTEK, a anunţat miercuri că o lovitură rusă a atins una dintre uzinele sale marţi.

Această instalaţie, care furniza cărbune pentru producţia energetică a ţării, este „complet paralizată”, potrivit operatorului.

Pe de altă parte, autorităţile din Ucraina au anunţat că atacurile ruseşti s-au soldat cu trei morţi în sudul ţării.

Un tir de artilerie rus a provocat în cursul dimineţii de miercuri moartea a doi angajaţi într-o fermă din Novovoronţovka, un sat din regiunea Herson, a declarat guvernatorul său Oleksandr Prokudin.

Această localitate este situată pe malurile fluviului Nipru, care face oficiu de linie a frontului în această parte a Ucrainei.

În cursul nopţii, alte atacuri ruseşti s-au soldat cu un mort şi răniţi în capitala regională, numită tot Herson, potrivit procurorului local.

Acest oraş a fost ocupat de armata rusă timp de mai multe luni în primul an al războiului, 2022, apoi eliberat de forţele ucrainene în urma unei contraofensive.

Hersonul se află tot pe malul Niprului şi este bombardat constant de soldaţii ruşi postaţi de cealaltă parte a fluviului.