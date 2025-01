Persoane din interiorul Netflix au afirmat că sunt obligați să rescrie scenariile pentru telespectatorii care își folosesc telefoanele în timpul vizionării

Platforma de streaming Netlix a fost recent în centrul atenției datorită unui articol scris de Will Tavlin în n+1, care a reamintit cititorilor de microgenul platformei de „vizionare ocazională”: emisiuni TV și filme concepute pentru a fi vizionate în timp ce se face altceva, transmite The Guardian.

Un paragraf în special a stârnit o mare frustrare. Tavlin a susținut că Netflix le-a spus diverșilor scenariști ca protagoniștii lor „să anunțe ce fac, astfel încât telespectatorii care au acest program pornit în fundal să poată urmări”.

Deloc surprinzător, acest lucru duce la dialoguri atroce precum următorul, din filmul lui Lindsay Lohan „Irish Wish”.

„Am petrecut o zi împreună”, îi spune Lohan iubitului ei fictiv, James. „Recunosc că a fost o zi frumoasă, plină de priveliști dramatice și ploaie romantică, dar asta nu-ți dă dreptul să pui la îndoială alegerile mele de viață. Mâine, mă căsătoresc cu Paul Kennedy”.

„Bine”, răspunde el. „Asta va fi ultima dată când mă mai vedeți, pentru că după terminarea acestei slujbe plec în Bolivia să fotografiez o șopârlă arboricolă pe cale de dispariție.”

Este oare în mod inerent rău să te adresezi oamenilor care preferă să se uite la televizor într-un mod mai relaxat? Este snobism să crezi că televiziunea trebuie să ne solicite toată atenția tot timpul?

Nu este o știre de ultimă oră că Netflix se adresează telespectatorilor ocazionali. Pe lângă emisiunile TV premiate pe care le produce (Baby Reindeer a câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună miniserie la începutul acestei luni), streamerul are o istorie în care le spune realizatorilor de emisiuni că scenele nu sunt „suficient pentru al doilea ecran”. Cu alte cuvinte, dacă ecranul principal al unui telespectator este telefonul său, acesta nu ar trebui să fie atât de provocat de emisiunea Netflix de pe ecranul secundar încât să oprească emisiunea. În mod cinic, Netflix dorește, mai presus de orice, ca „mozakul” său să fie difuzată cât mai mult timp posibil. („Nu avem nimic de adăugat în această privință, dar vă mulțumim că ne-ați contactat”, spun reprezentanții de PR ai Netflix atunci când au fost contactați.)

Aceste rapoarte pot catastrofa o problemă de nișă. Trei scriitori care au scris pentru Netflix îmi spun că nu au primit niciodată astfel de note din partea companiei. Danny Brocklehurst, care a scris mai multe adaptări TV ale lui Harlan Coben, spune: „Cu mâna pe inimă, nimeni nu pune presiune pe noi de la Netflix să facem ceva simplist sau pe care să îl poți urmări în timp ce dai scroll pe telefon sau orice altceva”. Brocklehurst crede că este nedrept să caracterizăm compania ca fiind una care pur și simplu se abrutizează.

„Aș fi surprins dacă vreun director executiv ar fi spus, practic, „Scrie asta prost””, spune Joe Barton, care a scris pentru Netflix seriale precum Giri/Haji și Black Doves. „Nu cred că există un fel de Netflix omogenizat. Este o companie uriașă, cu multe departamente diferite.”

Dar scriitorii nu pot să nu fie conștienți de faptul că publicul lor consumă emisiuni în moduri diferite. James Hamilton a fost scenarist-șef la serialele animate Netflix Dogs in Space și Jentry Chau vs the Underworld. „Cred că este bine să fim conștienți de modul în care social media a transformat atenția tuturor într-o pastă”, spune el. „Ne-am minți singuri dacă nu am recunoaște că multora dintre noi le este greu să lase telefoanele jos atunci când televizorul este pornit și cu toții suntem distrași foarte ușor. Dar aș fi foarte îngrijorat dacă vreun executant cu care lucrez ar încerca în mod activ să ofere publicului permisiunea de a acorda mai puțină atenție.”

Brocklehurst, care admite că ar putea fi mai „de modă veche”, nu are prea mult timp pentru argumentul că televiziunea narativă ar trebui consumată în timp ce este aprinsă în fundal. „Urăsc ideea că oamenii urmăresc emisiunile oricui, și cu siguranță emisiunile mele, cu un telefon în mână, derulând, trimițând mesaje, comentând emisiunea poate pe Twitter”, spune el. „Priviți-l pur și simplu. Faceți televiziune astfel încât oamenii să o termine pentru că este bună, le place și vor să o vadă. Ceea ce nu trebuie să faci este să-l faci atât de simplu încât să fie ca o gumă de mestecat.”

Cu toate acestea, după cum subliniază Ryan Broderick, scriitor de cultură pop, fenomenul vizionării ocazionale nu este unul modern – de fapt, era ceva obișnuit înainte ca televiziunea să intre în a doua sa „eră de aur” la începutul acestui secol. Deoarece televiziunea a preluat atât de multe lecții de la radio, dialogurile sale erau mai explicative.

Când televiziunea de prestigiu a intrat în arenă, la începutul anilor 2000, mediul a început să invite la comparații cu literatura și cinematografia din cauza calităților sale complexe, care consumă totul. La fel cum nu poți face nimic altceva în timp ce citești un roman, nu te așteptai să speli vasele în timp ce te uiți la The Sopranos. „Dacă ești pe TikTok sau Hinge sau orice altceva și te uiți în același timp la The Wire”, spune Barton, «probabil că îl vei închide».

Barton, care a încercat odată să vadă Tinker Tailor Soldier Spy la o proiecție pentru copii și, prin urmare, nu avea nicio idee despre ce se întâmplă, spune, de asemenea, că emisiunile aclamate din epoca de aur a televiziunii nu aveau neapărat audiențe uriașe. Dacă ai o audiență mai mare, s-ar putea să fii nevoit să explici mai mult pentru a include pe toată lumea. Emisiuni precum The Sopranos, Mad Men și The Wire sunt anterioare Netflix, nu au fost niciodată create pentru a fi ascultate și este posibil să fi avut mai multă libertate artistică decât dramele TV moderne.

Când i-am trimis un e-mail scenaristei serialului Irish Wish cu Lohan, Kirsten Hansen, pentru comentarii, agentul ei mi-a spus că Netflix nu i-a dat niciodată lui Hansen genul de direcție descris în articolul lui Tavlin. Cum a apărut replica „șopârlă de copac pe cale de dispariție”? „Nu era replica ei”, spune agentul ei. „Au existat modificări făcute de regizor/echipa de producție în timpul procesului de producție.” Ce părere are Hansen acum despre această replică? „Nu este tulburată de ea”, spune agentul ei. Alți doi scenariști ai filmelor Netflix au refuzat să comenteze pentru acest articol.

Problema poate fi una de echilibru. Atât timp cât există emisiuni care pot fi consumate ocazional și emisiuni care ne solicită 100% din atenție, lucrurile pot fi în regulă. „Există un confort în a avea o emisiune sau un film familiar pe fundal, în care atenția ta poate intra și ieși”, spune Hamilton. „Ar fi ridicol să ne așteptăm ca ceva să solicite atenția totală a tuturor. Dar nimic din toate acestea nu înseamnă că oamenii pur și simplu nu pot fi atenți sau că poveștile ar trebui să fie create în mod intenționat pentru oamenii care au spectacolul pornit în fundal.”

„Cred că există și au existat întotdeauna emisiuni care se adresează unei vizionări mai ocazionale”, spune Barton, care spune că se simte groaznic că se uită ocazional la emisiuni în timp ce stă pe telefon. „Cred doar că este vorba despre intenționalitatea fiecărui program în parte. Cred că problema ar fi dacă fiecare emisiune ar trebui să se supună acestor reguli.” Celălalt act de echilibrare, pe care scriitorii au încercat să-l perfecționeze încă din zorii timpurilor, este între subtext și expunere greoaie. Cum te asiguri că publicul tău înțelege ce se întâmplă fără să-l hrănești cu lingurița?

În opinia lui Brocklehurst, un lucru asupra căruia oamenii pot fi de acord este faptul că cei care fac streaming sunt îngroziți de faptul că oamenii se îndepărtează de platforma lor. Având în vedere că este puțin probabil ca replicile despre fotografierea șopârlelor arboricole boliviene să îi țină entuziasmați la nesfârșit, Netflix ar trebui să se gândească cu atenție la modul de a face ca vizionarea ocazională să fie și o vizionare bună. Cele două nu trebuie să se excludă reciproc.

„Dacă nu ești atent la poveste, este în regulă – tu faci ce vrei!”, spune Hamilton. „Dar ar trebui să ne întrebăm cum să încurajăm publicul să acorde mai multă atenție, nu mai puțină. Cred că oamenii sunt întotdeauna dornici de povești realizate cu nuanțe, grijă și atenție la detalii, indiferent dacă își dau seama sau nu. Poveștile bune știu cum să răsplătească atât atenția ocazională, cât și cea concentrată.”