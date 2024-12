Penalizare importantă primită de Ferrari înainte de cursa decisivă pentru titlul constructorilor din Formula 1

Oficialii Formulei 1 au anunțat, la scurt timp după încheierea primului antrenament liber de pe circuitul Yas Marina, că monegascul Charles Leclerc a primit o penalizare de 10 locuri pe grila de start pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, etapă decisivă pentru titlul mondial de la constructori.

Cel mai rapid în primul antrenament de pe Yas Marina, Leclerc a primit o veste proastă din partea oficialilor Formulei 1: a fost penalizat cu zece locuri pe grila de start după ce a depășit numărul de schimbări regulamentare pentru baterie.

Vestea vine cum se poate mai rău pentru Scuderia Ferrari, echipă care are de recuperat în ultima etapă un deficit de 21 de puncte față de rivala McLaren în lupta pentru titlul mondial de la constructori.

Pentru a fi sigură de câștigarea titlului de la constructori după o pauză de 26 de ani (!), McLaren trebuie să obțină în total 24 de puncte sau chiar 23, dacă Ferrari nu câștigă Marele Premiu de la Abu Dhabi.

Asta ar putea însemna, printre alte multe calcule, un loc trei și un loc cinci pentru echipa condusă de Zak Brown.

BREAKING: Charles Leclerc has been handed a 10-place grid penalty for the Abu Dhabi Grand Prix after exceeding the battery allocation#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/a4Yr2sMFmA

— Formula 1 (@F1) December 6, 2024