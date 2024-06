Pedepse majorate pentru proxenetism, camătă, trafic de droguri – proiect adoptat tacit de Senată

Senatul a adoptat tacit, marţi, proiectul de lege iniţiat de un grup de senatori preponderent PNL care prevede introducerea în sfera infracţiunilor grave a ameninţării, şantajului, proxenetismului, exploatării cerşetoriei, cametei şi majorarea limitelor de pedeapsă în aceste cazuri, transmite Agerpres.

Nota de adoptare tacită a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere şi vot s-a împlinit pe 22 iunie, a fost citită de vicepreşedintele Senatului Sorin Cîmpeanu, care a condus şedinţa de marţi a plenului.

Proiectul stabileşte şi majorarea cu jumătate a limitelor speciale de pedepse în cazul persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice şi facilitează, prin orice mijloace, traficul şi consumul de droguri.

Actul normativ modifică şi completează în acest sens Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi Legea 286/2009 privind Codul penal.

Potrivit proiectului adoptat tacit de Senat, legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate se completează în sensul introducerii în sfera infracţiunilor grave a ameninţării, şantajului, proxenetismului, exploatarea cerşetoriei, cametei.

De asemenea, actul normativ mai prevede că structurile specializate pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate din cadrul MAI să dispună de suportul logistic al tuturor structurilor MAI, de instituirea, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, a unor criterii minime de performanţă pentru lucrătorii structurilor specializate, precum şi acordarea unor premii trimestriale de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în domeniul combaterii grupărilor de crimă organizată şi al traficului de droguri.

Proiectul prevede şi modificarea Legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu reducerea termenului de actualizare a substanţelor aflate sub control naţional – drogurile şi precursorii – de la 6 luni, la maximum 3 luni de la înaintarea propunerii de modificare de către ministrul Sănătăţii sau ministrul Afacerilor Interne.

Proiectul de act normativ prevede majorarea limitelor de pedeapsă la 5 şi 15 ani pentru infracţiunile legate de drogurile de risc şi, respectiv, la 10 şi 20 de ani pentru infracţiunile legate de droguri de mare risc.

„Punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi”, stipulează proiectul de act normativ.

De asemenea, administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condiţiilor legale, se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 5 ani, iar furnizarea, în vederea consumului, de inhalanţi chimici toxici unui minor se va pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, iar în exercitarea acestei funcţii, facilitează, prin orice mijloace, săvârşirea faptelor de trafic şi consum de droguri se va sancţiona cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu jumătate, mai prevede proiectul.

Totodată, îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se va pedepsi cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Drogurile şi alte bunuri care au făcut obiectul acestor infracţiuni vor fi confiscate, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Vor fi supuse confiscării şi alte bunuri, „când faţă de membrul unui grup infracţional organizat se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de un an sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale”, mai prevede actul normativ. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.

Actul normativ majorează pedepsele prevăzute în Codul penal în cazul infracţiunilor de: ameninţare – închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă, proxenetism – închisoare de la 3 la 10 ani, şantaj pentru practicarea prostituţiei – închisoare de la 5 la 15 ani, exploatarea cerşetoriei – închisoare de la 1 an la 5 ani, în cazul în care fapta este săvârşită de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte – închisoare de la 3 la 10 ani, camătă – închisoare de la 3 la 10 ani.

„Prin Legea ‘România fără clanuri interlope şi narcotraficanţi’ propunem un set de măsuri absolut necesare şi urgente în vedere consolidării acţiunilor instituţiilor angrenate în domeniul combaterii grupărilor de crimă organizată şi al traficului de droguri. Legea ‘România fără clanuri interlope şi narcotraficanţi’ prevede o înăsprire a pedepselor pentru infracţiunile cele mai grave înfăptuite de grupările de crimă organizată din toată ţara şi urmăreşte ca, în cel mai scurt timp, să putem vorbi despre o României fără trafic şi, implicit, consum de droguri, fără grupuri de interlopi, fără teamă de aceste structuri toxice pentru economia şi societatea românească”, au precizat iniţiatorii în expunerea de motive a proiectului.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.