Pedeapsa fostului deputat Cristian Rizea redusă cu un an de închisoare, după o cale extraordinară de atac / Decizia Instanței Supreme este definitivă

Pedeapsa fostului deputat Cristian Rizea a fost redusă cu un an de închisoare, la 3 ani și 8 luni, a decis, luni, Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia Instanței Supreme este definitivă.

Cristian Rizea a depus o contestație în anulare față de condamnarea la 4 ani și 8 luni de închisoare într-un dosar de corupție.

Instanța Supremă a constatat că una dintre cele trei fapte pentru care a fost condmnat fostul deputat s-a prescris, astfel că a redus pedeapsa cu un an.

Fostul deputat Cristian Rizea a fost reținut, în luna aprilie, la Chișinău și a fost extrădat în România, pentru a-și ispăși condamnarea de 4 ani și 8 luni de închisoare cu executare.

După ce a fost condamnat pentru corupție în 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fugit la Chișinău. el a fost reținut, în aprilie 2023, după ce 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐭 p𝐞𝐫𝐬𝐨𝐚𝐧𝐚̆ 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐳𝐢𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚̆ 𝐩𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐥 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝟏𝟓 𝐚𝐧𝐢.

Minuta instanței:

Cu majoritate, Admite contestaţia în anulare formulată de contestatorul Rizea Cristian împotriva deciziei penale nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2648/1/2018. În baza art. 432 alin. (1) din Codul de procedură penală, desfiinţează, în parte, decizia penală nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2648/1/2018, numai în ceea ce îl priveşte pe condamnatul Rizea Cristian şi doar sub aspectul omisiunii constatării prescrip?iei răspunderii penale pentru infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, şi rejudecând, în aceste limite, apelul declarat de apelantul inculpat Rizea Cristian împotriva sentinţei penale nr. 680 din data de 7 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1291/1/2016: În baza art. 421 pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, admite apelul declarat de apelantul inculpat Rizea Cristian împotriva sentinţei penale nr. 680 din data de 7 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1291/1/2016. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr. 680 din data de 7 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1291/1/2016, numai în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Rizea Cristian şi doar sub aspectul infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal ?i, în consecin?ă: Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare ?i de 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor, astfel: – pedeapsa de 3 ani închisoare şi de 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 257 din Codul penal anterior raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 din Codul penal; – pedeapsa de 3 ani închisoare şi de 2 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal; – pedeapsa de 2 ani închisoare şi 1 an pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pentru săvârşirea infracţiunii de influen?area declara?iilor, prevăzută de art. 272 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. În baza art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul Rizea Cristian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Menţine pedepsele aplicate pentru celelalte infracţiuni. În baza art. 38 alin. (1) din Codul penal şi art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal, contopeşte pedepsele şi aplică pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul Rizea Cristian să execute, în final, pedeapsa de 3 ani şi 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei rezultante. În baza art. 45 alin. (5) raportat la art. 45 alin.(1) şi alin. (3) lit. a) din Codul penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea pedepsei rezultante principale. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr. 680 din data de 7 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1291/1/2016 şi ale deciziei penale nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2648/1/2018 care nu contravin prezentei decizii. Deduce din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Rizea Cristian, perioada executată în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 87/2019 din 27 aprilie 2023 emis de Tribunalul Bucureşti, de la 27 aprilie 2023 până la zi. Anulează formele de executare dispuse în baza sentinţei penale nr. 680 din data de 7 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 1291/1/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2648/1/2018, în ceea ce îl priveşte pe condamnatul Rizea Cristian. Dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii corespunzător pedepsei de 3 ani şi 8 luni închisoare aplicate prin prezenta decizie. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 noiembrie 2023. Cu opinia separată în sensul respingerii contestaţiei în anulare formulată de contestatorul condamnat Rizea Cristian împotriva deciziei penale nr. 62 din data de 18 martie 2019 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2648/1/2018.