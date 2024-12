Pe cine va grația Trump după ce va ajunge în Biroul Oval?

Președintele ales Donald Trump va recurge la abilitatea de a acorda grațieri imediat ce își va prelua mandatul la Casa Albă, cred analiștii americani, care afirmă că fostul strateg-șef de la Casa Albă, Steve Bannon, primarul democrat din New York, Eric Adams sau fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, s-ar putea afla pe lista celor iertați de liderul republican. Trump a acordat puține grațieri în primul mandat de președinte.

Puterea de a grația

Comentatorii de peste ocean cred că republicanul va anunța primele grațieri chiar pe 20 ianuarie 2025, ziua investirii sale oficiale în funcția de președinte.

Reamintim că Donald Trump va reveni la Casa Albă la patru ani după primul său mandat. Republicanul a mai condus America între ianuarie 2017 și ianuarie 2021. Plecarea sa din funcție a fost controversată, după ce Trump nu a recunoscut în mod oficial rezultatele scrutinului din 2020, cel care l-a adus la putere pe democratul Joe Biden. Cu doar două săptămâni înainte de a renunța la putere, la 6 ianuarie 2021, o mulțime formată din suporterii săi a luat cu asalt clădirea Capitoliului de la Washington, în încercarea de a opri certificarea victoriei lui Joe Biden. Trump nu și-a recunoscut nici până în prezent înfrângerea în fața lui Biden și a insistat că alegerile au fost fraudate.

În timpul primilor săi patru ani ca președinte, Trump a acordat un număr extrem de scăzut de grațieri, care a inclus mai mulți dintre aliații săi. Excluzându-l pe președintele Biden, al cărui mandat nu s-a încheiat încă, singurul președinte din istoria modernă care a acordat mai puține grațieri decât Trump este George H.W. Bush.

Cu câteva ore înainte de încheierea primului său mandat, Trump a grațiat 73 de persoane și a comutat pedepsele altor 70, inclusiv ale unor loialiști.

Steve Bannon, fostul său strateg șef, a fost cel mai cunoscut personaj dintre cei grațiați, alături de rapperul Lil Wayne.

În primul său an de mandat, Trump a grațiat o singură persoană: fostul șerif Joe Arpaio, din districtul Maricopa (Arizona). Arpaio a fost grațiat pentru acuzații de sfidare penală pentru nerespectarea unei decizii judecătorești din 2011.

În campania electorală din acest an, care a dus în final la victoria sa categorică în fața democratei Kamala Harris, Trump a promis clemență largă pentru unii și a sugerat grațieri pentru alții.

Abilitatea de a grația face parte din puterile largi acordate unui președinte american, prevăzute de Constituția Statelor Unite, care afirmă că șeful statului “va avea puterea de a acorda comutări și grațieri pentru infracțiunile comise împotriva Statelor Unite, cu excepția cazurilor de impeachment sau punere sub acuzare.”

Axios a precizat că abilitatea de a grația este una dintre cele mai semnificative puteri ale unui președinte american. Președintele poate acorda grațieri (eliminarea unei pedepse după o decizie judecătorească) și comutații (o reducere a pedepsei pentru o infracțiune).

Puterea de grațiere ocolește sistemele judiciare federale și militare, precum și Congresul. Președinții nu pot însă grația persoanele condamnate pentru crime produse la nivel de stat, potrivit Axios.

Acesta din urmă este și motivul pentru care unii experți cred că Trump nu are puterea de a-l grația pe fostul său avocat și prieten apropiat, Rudy Giuliani. Fostul primar de New York a fost pus sub acuzare pentru încercările sale de interferență electorale în Georgia și Arizona, în urma alegerilor prezidențiale din 2020. De asemenea, el a pierdut un caz de defăimare împotriva unor angajați electorali din Georgia, pe care i-a acuzat că au fraudat alegerile în favoarea lui Biden. Giuliani trebuie să plătească despăgubiri de 148 de milioane de dolari în acest caz.

În sfârșit, discuțiile despre posibilele grațieri pe care la va face Trump au venit în contextul în care președintele Joe Biden a anunțat duminică seara că l-a grațiat pe fiul său, Hunter. Acesta urma să își afla sentințele în decembrie pentru acuzații separate legate de arme și taxe.

Hunter a pledat vinovat în septembrie pentru nouă capete de acuzare referitoare la o evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari. La acea vreme, judecătorul care se ocupă de caz a spus că fiul președintelui riscă până la 17 ani de închisoare, precum și amenzi de până la 1,3 milioane de dolari.

În plus, în iunie 2024, un juriu l-a găsit pe Hunter vinovat de trei capete de acuzare legate de deținerea unei arme de foc în timp ce era dependent de droguri ilegale. În momentul condamnării în acest caz, Hunter Biden a devenit primul copil al unui președinte în exercițiu care a fost declarat vinovat pentru o crimă.

Hunter urma să fie condamnat pentru dosarul cu arme pe 12 decembrie și pentru dosarul fiscal pe 16 decembrie.

Președintele Biden a anunțat însă că l-a grațiat pe fiul său, după ce, în repetate rânduri, a exclus posibilitatea de a face asta.

Decizia liderului de la Casa Albă, care a provocat stupoare pe scena politică americană, a fost făcută din cauza faptului că Hunter a fost “urmărit în justiție selectiv și pe nedrept,” a afirmat președintele american.

Iată cine ar putea fi grațiat de Trump după revenirea sa la Casa Albă:

Suporterii săi care au atacat Capitoliul

Peste 1.500 de persoane au fost acuzate după ce susținătorii lui Trump au atacat clădirea Capitoliului de la Washington în urmă cu aproape patru ani. Potrivit cifrelor federale, mai mult de 750 dintre ei au fost condamnați pentru infracțiuni diverse, de la violarea proprietății la agresiunea unor ofițeri de poliție și conspirație.

Ziariștii de la TIME au scris că Trump și-a lansat campania electorală nu doar încercând să rescrie istoria acelei revolte, ci poziționând asediul violent și încercarea eșuată de a răsturna alegerile din 2020 ca piatră de temelie a încercării sale de a reveni la Casa Albă. Ca parte a acestei strategii, el i-a numit pe protestatari “patrioți nemaipomeniți” și a promis că îi va ajuta “în prima zi când vom ajunge în funcție.”

Experții legali au precizat că, în calitate de președinte, Trump poate grația pe oricine este condamnat în instanța federală, în Curtea Superioară a Districtului Columbia sau într-o Curte Marțială militară. El poate așadar opri investigarea celor acuzați de atacul de la Washington cerându-i procurorului general să renunțe la caz.

“Înclin să-i iert pe mulți dintre ei,” a spus Trump în 2023. “Nu pot spune asta pentru fiecare, deoarece câțiva dintre ei, probabil, au scăpat de sub control.”

Iar în septembrie acest an, republicanul a afirmat: “În momentul în care câștigăm (alegerile), vom analiza rapid cazurile fiecărui prizonier politic nedreptățit de regimul Harris, iar eu voi semna grațierile lor în prima zi.”

Analiștii americani se așteaptă, încă din prima zi, la emiterea rapidă a unui ordin executiv care să prevadă grațierea majorității celor implicați în revolta din ianuarie 2021 și care au fost încarcerați.

Printre cei care vor încerca să obțină grațierea se numără fostul lider al grupului Proud Boys, Enrique Tarrio, care a fost condamnat la 22 de ani de închisoare. Cel puțin alți 70 de membri ai grupului extremist de extremă dreaptă au fost acuzați pentru participarea la violențele din 6 ianuarie, inclusiv Joseph Biggs, alt lider al grupării. Avocatul acestuia a comparat eventuala grațiere a acsetuia de către Trump cu grațierea susținătorilor confederați după Războiul Civil din America. “O grațiere a domnului Biggs va ajuta la închiderea acestei răni și va inspira încredere în viitor,” a spus avocatul său.

Rămâne de văzut câți dintre inculpații din 6 ianuarie vor beneficia de clemența lui Trump.

Steve Bannon

Steve Bannon, fostul strateg-șef al lui Trump, a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind sfidarea Congresului după ce a refuzat să respecte o citație emisă de o comisie a legislativului legată de atacul de pe Capitol Hill din 6 ianuarie 2021.

El a fost condamnat la patru luni de închisoare, pe care le-a finalizat în octombrie, și ar putea fi printre primii care vor primi clemență din partea lui Trump.

The Hill a reamintit că, în primul său mandat, Trump i-a acordat lui Bannon o “grațiere completă și necondiționată” pentru rolul său într-o schemă ce a vizat strângerea de fonduri pentru zidul de la granița dintre Statele Unite și Mexic. Procurorii din statul New York au lansat ulterior propria investigație în acest caz.

Peter Navarro

Fost consilier la Casa Albă, Peter Navarro a fost eliberat dintr-o închisoare federală din Miami în iulie, după ce a ispășit o pedeapsă de patru luni pentru evitarea comisiei care a investigat evenimentele din 6 ianuarie.

El a fost primul oficial de la Casa Albă din timpul primului mandat al lui Trump care a fost încarcerat din cauza atacului asupra clădirii Congresului. Navarro a fost condamnat anul trecut pentru două capete de acuzare de sfidare a Congresului – unul pentru că nu a prezentat documente legate de anchetă și altul pentru că nu s-a prezentat la audierea sa în fața comitetului Camerei Reprezentanților, controlat de democrați, care a investigat evenimentele din jurul atacului din ianuarie 2021.

Deși Navarro pare un candidat probabil pentru a primi grațierea din partea lui Trump, el a declarat că nu caută clemență. În schimb, Navarro a spus că speră ca apelul său, care este în desfășurare, să ajungă la Curtea Supremă.

“Cazul reclamă o soluție de la Curtea Supremă,” a declarat Navarro în martie, înainte de a începe ispășirea pedeapsei.

“Ei pot să mă bage în închisoare; vă pot pune și pe voi în închisoare,” a spus Navarro la momentul respectiv. “Nu vă înșelați în privința aia și nu vă înșelați în privința asta. Ei îl urmăresc pe Donald Trump cu aceleași tactici, instrumente și strategii pe care le-au folosit pentru a mă pune acolo astăzi.”

“Dacă vin după mine, pot veni și după voi,” a avertizat el.

Walt Nauta și Carlos De Oliveira

În cazul federal privind documentele clasificate pe care le-a dus la reședința sa din Mar-a-Lago după finalizarea primului mandat, Trump a fost acuzat alături de alți doi inculpați: valetul său, Walt Nauta, și administratorul proprietății sale din Florida, Carlos De Oliveira.

Reamintim că, într-o victorie semnificativă pentru Trump, Curtea de Apel al celui de-al 11-lea Circuit a aprobat săptămâna trecută o cerere din partea procurorului special Jack Smith de a renunța la dosarul privind documentele secrete ținute de Trump la casa sa din Florida, punând astfel capăt eforturilor de a-l trage la răspundere pe republican pentru păstrarea actelor clasificate după ce a părăsit Casa Albă, la finalul primului său mandat.

Ordinul emis de magistrați satisface astfel o cerere a lui Smith de a pune capăt unui recurs în cazul referitor la Trump. Acesta a fost acuzat în iunie 2023 de păstrarea ilegală a unor documente clasificate luate cu el de la Casa Albă la Mar-a-Lago, iar apoi cu obstrucționarea cererilor guvernamentale de a le restitui. Fostul președinte a fost supus unor noi acuzații suplimentare în iulie același an, care îl acuzau că a conspirat pentru a cere unui angajat să șterge înregistrările video de supraveghere de la proprietatea și că ar fi arătat unor terțe părți hărți detaliate pregătite de Pentagon, inclusiv planuri privind un atac împotriva Iranului.

Trump a fost acuzat, de asemenea, că a păstrat documente legate de “armamentul nuclear din Statele Unite” și de “capacitățile nucleare ale unei țări străine,” alături de documente din ședințele de informare ale Casei Albe, inclusiv unele care detaliază capacitățile militare ale SUA și ale altor țări.

Documentele clasificate au fost găsite în timpul unui raid desfășurat de agenții FBI și ai Departamentului de Justiție la proprietatea lui Trump din Florida, la 8 august 2022.

În total, Trump s-a confruntat cu 40 de acuzații legate atât de deținerea documentelor secrete, inclusiv de infracțiuni în temeiul Legii privind spionajul, cât și de presupusa obstrucție a justiției. Acuzațiile au inclus păstrarea intenționată a informațiilor privind apărarea națională; conspirație pentru a împiedica justiția; declarații și reprezentări false etc. Fiecare dintre cele peste 30 de puncte de reținere intenționată a documentelor implica o pedeapsă de maximum 10 ani.

Deși Smith a abandonat cazul împotriva lui Trump, procedurile legale vor continua pentru cei doi co-inculpați ai săi – Nauta și de Oliveira -, după ce procurorul Smith a scris că, spre deosebire de Trump, “niciun principiu de imunitate temporară nu li se aplică” celor doi.

Acest lucru lasă deschisă posibilitatea ca Trump să-i grațieze pe foștii săi co-inculpați. În acest context, The Hill a scris că, spre deosebire de Nauta și de Oliveira, alți aliați ai lui Trump care se confruntă cu acuzații la nivel de stat legate de eforturile de a submina alegerile prezidențiale din 2020 nu vor putea fi grațiaiți. Aceasta deoarece, așa cum scris anterior, puterile de grațiere prezidențială se referă doar la crimele/infracțiunile federale.

De exemplu, Trump și alte 18 persoane au fost acuzate în august 2023 că au participat la o schemă de încercare ilegală de a anula înfrângerea în fața lui Biden la alegerile prezidențiale din Georgia din 2020. Printre ceilalți acuzați împreună cu Trump se numără fostul șef de cabinet al Casei Albe, Mark Meadows, și Rudy Giuliani.

Eric Adams

Trump și-a exprimat public simpatia față de primarul orașului New York, democratul Eric Adams, după ce procurorii federali au prezentat împotriva acestuia acuzații de corupție și finanțarea ilegală a campaniei electorale.

“A fost sincer, și am spus că va fi inculpat într-un an, și asta s-a întâmplat,” a declarat Trump în septembrie. “Și am observat că inculparea este foarte veche. Se întoarce cu mult timp în urmă. Ei bine, și mie mi-au făcut același lucru, au mers mult înainte de termenul de prescripție. Așa că îi doresc să fie bine.”

În timpul unei apariții la CNN săptămâna trecută, Adams a fost întrebat în mod repetat dacă a discutat despre o grațiere cu Trump, având în vedere că primarul a subliniat în mod constant că dorește să colaboreze cu președintele ales. Primarul a evitat întrebarea, spunând că echipa sa juridică se va ocupa de caz.

“Nu intru în conversații private, dar asta nu este pe agenda mea,” a spus Adams despre o posibilă grațiere.

Adams a spus că nu a fost în contact cu Trump după alegeri, dar cei doi au o rețea de prieteni și aliați comuni, a raportat Politico.

George Santos

Fostul congresman republican George Santos urmează să fie condamnat pe 7 februarie, la mai puțin de trei săptămâni după inaugurarea lui Trump, după ce a pledat vinovat pentru fraudă bancară și furt de identitate. Santos se confruntă cu o pedeapsă obligatorie de doi ani de închisoare.

Întrebat anul trecut de un reporter despre posibilitatea unei grațieri din partea lui Trump, Santos a răspuns: “De ce creierul acela mic al tău merge în direcția asta?”

“Nu îmi place să mă gândesc la viitor,” a spus el la momentul respectiv.

Santos a fost un susținător vocal al lui Trump și al nominalizărilor acestuia pentru Cabinet, mergând la Capitoliu pentru a susține nominalizarea fostului congresman republican Matt Gaetz pentru funcția de procuror general, înainte ca acesta să se retragă.

Santos le-a declarat reporterilor în timpul vizitei sale că cererea unei grațieri “nu este o conversație pe care am avut-o. Nu intenționez să am acea conversație” cu președintele ales.

Julian Assange

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, ar putea de asemenea să fie inclus pe lista grațierilor lui Trump.

Într-o apariție recentă pe un podcast, fostul președinte a declarat că va “lua în considerare foarte serios” o grațiere pentru Assange, care a pledat vinovat recent pentru o acuzație prevăzută de Legea Spionajului, pentru rolul său în publicarea de informații militare clasificate, ca parte a unei înțelegeri pentru a-și asigura libertatea.

Trump a declarat, de asemenea, că este deschis posibilității de a-l grația pe Edward Snowden, pe care anterior l-a numit “trădător.” Tulsi Gabbard, nominalizată pentru poziția de director al serviciilor de informații, a militat pentru grațierea lui Snowden în primul său mandat.

Reamintim că Edward Snowden a fugit din Statele Unite şi a primit azil în Rusia, după ce în 2013 a divulgat dosare secrete care au scos la iveală operaţiuni de supraveghere interne şi internaţionale ale Agenţiei de Securitate Naţională a SUA.

Dezvăluirile lui Snowden au pus în pericol atât operațiunile de supraveghere, cât și viața mai multor agenți americani sau ale colaboratorilor acestora.

Autorităţile americane speră de ani de zile ca Snowden să se întoarcă în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzaţia de spionaj.

Însă în timp ce autoritățile americane vor judecarea sa, suporterii săi afirmă că Snowden trebuie lăudat pentru eforturile sale de a dezvălui modul în care guvernul SUA își spionează proprii cetățeni.

Julie și Todd Chrisley

Todd și soția Julie Chrisley au fost vedetele unui show de televiziune popular în Statele Unite: Chrisley Knows Best.

În noiembrie 2022, cuplul a fost condamnat după ce a fost găsit vinovat de conspirație pentru fraudarea băncilor comunitare cu împrumuturi frauduloase de peste 30 de milioane de dolari și ambii ispășesc o pedeapsă combinată de 19 ani.

The Independent a scris că Todd s-ar fi bucurat când a auzit despre viitoarea a doua Administrație Trump, convins că va fi grațiat de liderul republican.

Fiica lor, Savannah Chrisley, “crede cu adevărat că Trump își va ierta părinții,” a adăugat o sursă pentru Daily Mail.

Savannah a încercat să păstreze legături strânse cu președintele ales și, în vară, a vorbit la Convenția Națională Republicană, condamnând așa-numitul “sistem de justiție cu două fețe”, despre care a spus că l-a luat în colimator și pe Trump.

