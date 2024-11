Patinoarul sintetic de un milion lei din Bistriţa-Năsăud a fost desfiinţat de noul primar

Patinoarul sintetic achiziţionat de Primăria Bistriţa în urmă cu doi ani, pentru care s-a plătit aproximativ 1.000.000 de lei, a fost desfiinţat, joi, printr-o decizie a noului primar, Gabriel Lazany, care consideră această investiţie ineficientă şi generatoare de costuri, transmite Agerpres.

Patinoarul a fost cumpărat de fostul primar, Ioan Turc, care declara în anul 2022 că este vorba despre cel mai mare patinoar sintetic din ţară şi că va putea fi folosit tot timpul anului.

Noul edil al Bistriţei, Gabriel Lazany, a declarat joi că patinoarul, amplasat în parcul municipal, era folosit foarte rar, ocupa o parcare publică şi, în plus, genera costuri cu plata salariilor a doi angajaţi.

„Motive sunt mai multe. În primul rând, am făcut o analiză pe tot ce a însemnat activitatea pe acel patinoar. În această vară, s-au dat, de exemplu, 80.000 de invitaţii gratuite de utilizare a lui, din care nu s-au utilizat nici măcar 3.000, pentru că nimeni nu îl folosea, de fiecare dată era gol. Mai mult decât atât, acel patinoar genera foarte multe costuri pentru Primăria municipiului Bistriţa. Doar în acest an s-au plătit salarii, până acum, de 177.000 de lei. Acolo sunt doi oameni care stau să taie bilete, la patinoar, de dimineaţa până seara. Având în vedere că nu merge nimeni, că este ineficient, că generează costuri salariale, că este o criză acută a locurilor de parcare în oraş, am dispus desfiinţarea lui”, a explicat Lazany.

Patinoarul în cauză putea fi folosit gratuit de către elevii de ciclu primar şi gimnazial, în perioada 1 aprilie – 1 noiembrie, în limita a zece intrări de fiecare, iar programul era de luni până vineri, în intervalul orar 12,00 – 20,00, şi sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 10,00 – 20,00.

Noul primar al Bistriţei a precizat că patinoarul demontat va fi dus într-un depozit al primăriei şi se va încerca valorificarea lui.

În locul ocupat de acesta, edilul intenţionează ca, în prima fază, să permită din nou parcarea autoturismelor, gratuit, pentru ca pe viitor să amenajeze acolo un teren de baschet şi unul de minifotbal, iar locurile de parcare să fie reduse.

Gabriel Lazany a început să verifice şi activitatea angajaţilor de la pârtia de schi Cocoş, de la periferia oraşului, cunoscută ca pârtia amplasată la cea mai mică altitudine din ţară, având în vedere că telescaunul este nefuncţional, lipsindu-i revizia tehnică obligatorie, iar pârtia nu poate fi folosită într-un an mai mult de câteva săptămâni.

În plus, edilul a dispus stoparea de la plată a facturilor de prestări servicii de tuns iarba, însumând circa 95.000 de lei, având în vedere că s-a constatat, în teren, că o parte din activităţi nu au fost prestate.

În acest din ultim caz, Gabriel Lazany a dat şi primele sancţiuni disciplinare, faţă de adjunctul Direcţiei de Infrastructură şi Servicii şi de doi membri din comisia de recepţia a lucrărilor.