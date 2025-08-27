Pastila pentru slăbit a companiei americane Eli Lilly trece cu succes ultima etapă de testare şi se apropie de aprobare / Efectele secundare raportate au fost în principal de natură gastrointestinală (greaţă, vărsături, diaree)

Compania farmaceutică americană Eli Lilly a anunţat marţi că orforglipron, noul său tratament oral pentru obezitate şi diabet de tip 2, a îndeplinit obiectivele principale într-un studiu clinic de fază avansată, deschizând calea pentru depunerea cererilor de aprobare la nivel global, transmite CNBC, transmite News.ro.

Pastila ar putea deveni o alternativă fără injecţii pe piaţa extrem de profitabilă a medicamentelor GLP-1, dominată în prezent de tratamente injectabile costisitoare.

În cadrul studiului ATTAIN-2, cea mai mare doză a medicamentului a determinat o pierdere medie în greutate de 10,5% (aprox. 10,4 kg) în 72 de săptămâni la pacienţii cu obezitate şi diabet de tip 2, faţă de doar 2,2% în grupul placebo. În plus, pacienţii au înregistrat îmbunătăţiri semnificative ale nivelurilor de zahăr din sânge, iar majoritatea nu s-au mai încadrat la criteriile pentru diabet de tip 2 la finalul studiului.

Deşi injecţiile GLP-1, precum Zepbound de la Lilly sau Wegovy de la Novo Nordisk, au demonstrat rezultate superioare în pierderea în greutate, experţii consideră că un tratament oral eficient ar putea extinde accesul pacienţilor la aceste terapii şi ar putea reduce costurile. Eli Lilly estimează că va lansa pastila pe piaţa globală ”în aproximativ un an”.

Efectele secundare raportate au fost în principal de natură gastrointestinală (greaţă, vărsături, diaree), iar aproximativ 20% dintre pacienţi au întrerupt tratamentul, o rată similară cu grupul placebo.

Orforglipron, spre deosebire de alte medicamente similare, nu este un tratament pe bază de peptide, ceea ce îi permite o absorbţie mai uşoară şi elimină restricţiile alimentare asociate unor pastile concurente.

Analiştii văd în această lansare o schimbare majoră pe piaţa globală a tratamentelor pentru obezitate şi diabet, având în vedere că peste 100 de milioane de adulţi din SUA suferă de obezitate, iar cererea pentru alternative eficiente şi accesibile este în continuă creştere.