G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Paşapoartele simple temporare vor include, de la 15 septembrie, un cod QR,…

Foto: pasapoarte.mai.gov

Paşapoartele simple temporare vor include, de la 15 septembrie, un cod QR, verificabil prin citire optică

Articole21 Aug 0 comentarii

Paşapoartele simple temporare eliberate de serviciile publice comunitare vor include, începând cu data de 15 septembrie, un cod QR semnat digital, verificabil prin citire optică, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acest element criptografic va reduce riscurile de falsificare sau utilizare frauduloasă şi va aduce nivelul de securitate al documentelor mai aproape de cel al paşapoartelor electronice, se explică într-un comunicat transmis de Guvern.

„Introducerea elementelor criptografice moderne este necesară întrucât paşaportul simplu temporar românesc, deşi reprezintă un document de călătorie sigur, nu beneficiază de protecţia suplimentară oferită de suporturile digitale utilizate la paşapoartele electronice”, a precizat Executivul.

Prevederile actului normativ nu se aplică paşapoartelor simple temporare eliberate în baza cererilor depuse anterior datei de 15 septembrie. Acesta documente se supun regimului juridic în vigoare la data depunerii cererilor şi îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în cuprinsul documentelor de călătorie sau până la momentul preschimbării acestora.

Hotărârea aprobată de Guvern armonizează normele naţionale cu standardele internaţionale şi europene de securitate a documentelor de călătorie, inclusiv cu recomandările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 şi registrul PRADO.

„Prin aceste măsuri, Guvernul consolidează securitatea documentelor de călătorie, asigură respectarea angajamentelor internaţionale asumate de România şi răspunde nevoii de protecţie sporită a cetăţenilor în contextul mobilităţii transfrontaliere”, se menţionează în comunicat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cel mai mic cod QR din lume, creat de fizicieni germani. Este de aproximativ șapte ori mai mic decât o celulă roșie din sângele uman

Articole7 Noi 2024
0 comentarii

Studenții care au început facultatea în 2024 vor avea diplome de licență, masterat, de ingineri sau arhitecți cu coduri QR – proiect ajuns după 9 luni pe ordinea de zi la Guvern / Doctorii au cod QR din 2025

Articole2 Oct 2024
0 comentarii

În premieră, diplomele de absolvire a liceului vor fi tipărite integral la Imprimeria Națională, cu tot cu numele elevilor – motivul pentru care actele de studii întârzie

Articole23 Aug 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.