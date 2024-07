Partidul spaniol Vox intră în grupul de extremă dreapta al lui Viktor Orban din Parlamentul European

Partidul spaniol Vox a anunțat că părăsește grupul conservatorilor ECR din Parlamentul European pentru a se alătura noului grup de extremă dreapta numit Patrioți pentru Europa, creat de Viktor Orban, anunță ziarul spaniol Il Sole 24 Ore.

Santiago Abascal, liderul partidului spaniol de dreapta radicală Vox, se distanțează de aliatul său Giorgia Meloni, prim-ministru italian și președinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni.

Partidul Patrioții pentru Europa a fost creat de premierul ungar Victor Orban și este urmărit cu interes de Matteo Salvini, liderul Lartidului italia Liga, și Marine Le Pen, liderul Rassemblement National favorit în Franța. „Giorgia Meloni va rămâne întotdeauna o prietenă și o aliată”, subliniază partidul suveranist într-o notă oficială.

Anunțul lui Abascal a venit exact în ziua în care Viktor Orban face o vizită la Moscova, în ciuda protestelor liderilor UE.

Gruparea de extremă dreapta are deja membri din 5 țări și mai are nevoie de încă două țări pentru a se constitui formal într-un grup în Parlamentul European. Un grup constituit oficial are dreptul la reprezentanți în diferitele organisme de conducere ale legislativului european.