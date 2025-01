Partidul socialiștilor din Republica Moldova, vizat într-un alt dosar de corupție?

Procuratura Anticorupție (PA) ar fi solicitat Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM) să-i prezinte mai multe rapoarte financiare, într-un dosar de corupere pasivă, potrivit Ziarul de Gardă, citat de Rador. Potrivit unei scrisori semnate de ofițerul de urmărire penal detașat în PA, Radu Grosu, publicată miercuri, 22 ianuarie, de către formațiunea politică pe rețelele de socializare, acuzatorii de stat instrumentează o cauză în care urmărirea penală a fost pornită la 19 februarie 2019, în temeiul „unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (3) lit. b) din Codul penal”

Astfel, PSRM ar fi obligat să transmită rapoartele privind gestiunea financiară a partidului pentru perioada anilor 2011-2014 și rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale ale PSR pentru aceeași perioadă.

ZdG a solicitat mai multe detalii despre dosarul penal, cât și să comenteze acuzațiile formațiunii cum că „au reactivat un dosar deschis încă la începutul anului 2019, când procuratura era sub influența oligarhilor, și solicită documente legate de perioada 2011–2014, adică evenimente de acum 14 ani”. Nu a primit un răspuns deocamdată.

Ofițerul de urmărire penală Radu Grosu, care a semnat documentul publicat de PSRM, fiind întrebat despre ce este cauza penală și cine este vizat, a declarat că „nu cunoaște nicio informație referitor la ce este întrebat” și ne-a îndemnat să întrebăm partidul pentru detalii din dosar.

„Nu am văzut ce a publicat PSRM și ce este indicat acolo. Când am să aflu, am să văd și am să vă explic. Dar atâta timp cât nu cunosc cine și ce a publicat (…) Dumneavoastră mă întrebați niște chestiuni care mă depășesc pe mine în calitate de ofițer de urmărire penală”, a mai spus Grosu.

Susținând că este „principala forță de opoziție”, socialiștii au declarat că „guvernarea din Republica Moldova, pierzând controlul asupra situației din țară și demonstrând o incapacitate totală de a guverna statul în condițiile crizei”, ar „continua” să persecute partidul.

„Este o tentativă clară de a elimina principala alternativă reală la regimul actual, care se teme de o înfrângere zdrobitoare la următoarele alegeri”, notează PSRM.

Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție examinează, din octombrie 2022, dosarul Kuliok. În dosar este inculpat Igor Dodon, președintele R. Moldova în perioada 2016-2020. Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul dosar „Kuliok”, după ce, în iunie 2019, în spațiul public au fost publicate imagini video în care Igor Dodon, pe atunci președintele țării, primea o pungă neagră de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în timpul unei discuții dintre cei trei, filmată.

Dodon este învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2019.

Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai 2022, după ce procurorii anticorupție au efectuat percheziții timp de mai bine de zece ore, la mai multe locații deținute de Dodon și rudele lui. Dosarul penal a fost trimis în instanța de judecată în octombrie 2022. Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM) îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.

Sursa: ZIARUL DE GARDĂ / Rador Radio România