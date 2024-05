Partide neobișnuite, puțin cunoscute sau chiar ciudate care participă la alegeri pe 9 iunie / Ce le promite alegătorilor Partidul Patrioților Qanon și ce este Partidul Oamenilor Tineri

PSD, PNL, USR, PMP sau AUR sunt formațiuni politice care nu vor surprinde pe nimeni cu apariția lor pe listele electorale la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. Însă pe liste vor apărea, în unele județe, partide mai puțin cunoscute, precum Partidul Patrioților Qanon sau Partidul Oamenilor Tineri.

Vă prezentăm câteva formațiuni politice neobișnuite, puțin cunoscute sau chiar ciudate care participă la alegerile de la începutul verii:

Partidul Patrioților Qanon

Acest partid atrage, probabil, cel mai mult atenția în lista cu candidați la alegerile din 9 iunie. Formațiunea politică, care participă la alegeri în județul Ialomița, este bazată pe teoria QAnon, nedemonstrată, care susține că președintele Trump duce un război secret împotriva unor pedofili, care provin din clasa elitelor – politice, economice și din media – care se închină la Satana.

Credincioșii QAnon au speculat că această luptă va duce la o zi a judecății în care persoane proeminente, cum ar fi fostul candidat la președinție Hillary Clinton, vor fi arestate și executate.

Cum se descrie formațiunea politică, pe site-ul propriu: „Partidul Patrioților Qanon este un partid politic de centru-dreapta care promovează valorile universale ale Statului de drept, ale democrației și economiei de piață. Partidul Patrioților Qanon își propune să reprezinte mesajul patriotic sănătos, fără discriminări de niciun fel și să unească românii care cred cu tărie în valorile patriotismului. Partidul Patrioților Qanon promovează accentele sănătoase de patriotism din spațiul românesc, promovând în viața publică cetățenii români patrioți.

Partidul Patrioților Qanon susține toate valorile democratice consacrate, economia de piață, pluripartitismul, libertatea de conștiință și opinie, de religie, combate discriminarea de orice fel, rasismul și extremismul.

Partidul Patrioților Qanon se manifestă în spațiul public susținând cauza patriotismului românesc, respectând Legile Țării, apărând valorile României și promovând lupta de idei, manifestarea democratică a luptei politice și înfăptuirea dreptății prin Justiție.”

Partidul Patrioților

Mai există, pe listele electorale, un partid al patrioților, dar acesta nu include și cuvântul „Qanon”. Ei au, la secțiunea „Despre” de pe site-ul oficial, definițiile din DEX ale cuvintelor „patriot”, „patrie” și „popor”. Astfel, de acolo nu aflăm prea multe informații despre orientarea politică a formațiunii.

Partidul Oamenilor Tineri

Potrivit legii (nr. 350/2006), în România sunt considerați tineri oamenii cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani.

„Partidul Oamenilor Tineri este o persoană juridică de drept public și independentă care se angajează să aducă femeile și tinerii în prim-planul politicii românești. Nevoile, experiențele și opiniile acestora sunt esențiale pentru îmbunătățirea DEMOCRAȚIEI, DREPTURILOR și LIBERTĂȚILOR oamenilor” – așa se descrie formațiunea politică pe site-ul propriu.

Cei care doresc să devină membri ai POT trebuie să aibă minim 18 ani. Pe site-ul oficial nu apare pragul de vârstă după care un om nu mai este considerat „tânăr”.

Partidul Oamenilor Liberi

În lista în care găsim Partidul Oamenilor Tineri am dat și peste Partidul Oamenilor Liberi din Târgu Mureș. Formațiunea promovează tradiția multietnică și multiculturală a municipiului: „Trăim într-un oraș multietnic, în care proporția dintre români și maghiari este relativ egală (o situație unică în țară), la care se adaugă populația de romi, evrei, sași etc. Credem că una dintre bogățiile acestei comunități este tocmai tradiția multietnică și multiculturală adusă de această varietate. Ținem la ea și ne dorim să o păstrăm, cu respectul cuvenit pentru fiecare dintre etniile conlocuitoare.”

Partidul Phralipe al Romilor

Deși are un rating de 5/5, primit de la 5 persoane pe Facebook, partidul nu are un site oficial. De aceea, nu știm exact ce obiective are formațiunea politică din județul Alba.

Partidul Alternativa Dreaptă

Alternativa Dreaptă este un partid, cu orientare de dreapta, lansat în 2019 și care a fost înființat oficial prin fuziunea partidelor M10 (fondat de Monica Macovei) și Forța Moldova. „Inițiativa pe care ne-o asumăm, fiind cetățeni implicați și preocupați de felul cum merg lucrurile în țara noastră, și pe care am lansat-o public, este să clădim împreună o alternativă cuprinzătoare și credibilă, întemeiată pe valorile și abordările creștin-democrate și ale dreptei conservatoare, pe care noi le considerăm a fi cele temeinice și adecvate pentru o astfel de construcție.

Respectăm diversele convingeri politice și sociale pe care cetățenii români le au. Considerăm totuși că este momentul în care, pentru noi toți, sunt necesare clarificări și asumări doctrinare. Starea națiunii are de-a face cu ideile și programele care au fost aplicate în toți acești ani. Avem nevoie de o alternativă principială și doctrinară la etatism, corupție și incompetență”, scrie formațiunea pe site-ul său.