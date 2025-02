Parteneriatul dintre Novak Djokovic și Andy Murray va continua, informează The Times

Andy Murray a fost antrenorul lui Novak Djokovic la Australian Open, turneu de Grand Slam unde sârbul a abandonat în timpul semifinalei cu Alexander Zverev din cauza unei rupturi musculare. Jurnaliștii de la The Times precizează că parteneriatul dintre cei doi foști mari rivali va continua pe durata sezonului 2025 din circuitul ATP.

Djokerul a surprins pe multă lume atunci când a anunțat că la startul sezonului 2025 din tenisul mondial în loja sa se va afla Andy Murray.

Fost important rival al sârbului, scoțianul a acceptat să-i fie antrenor lui Nole.

Djokovic (37 de ani și jumătate) a impresionat în sferturile de la Melbourne contra lui Carlos Alcaraz (pe care l-a învins după ce a revenit de la 0-1 la seturi), dar a fost nevoit să declare forfait în drumul spre marea finală.

Au fost mai multe zvonuri imediat după încheierea Australian Open (Grand Slam cucerit, la fel ca și în 2024, de Jannik Sinner) că parteneriatul dintre Andy și Nole a luat sfârșit.

Jurnaliștii de la The Times anunță luni însă că Murray și Djokovic vor continua împreună, iar parteneriatul se va întinde și pe durata Roland Garros și Wimbledon, următoarele două ținte majore ale Djokerului.

All being well with present discussions, Murray will remain in the corner of Novak Djokovic as the season proceeds towards the French Open and Wimbledon this summer.

