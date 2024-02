Părintele are un rol fundamental în educarea copilului, spune președintele Colegiului Psihologilor din România

„În ultima perioadă, am observat că această latură a educației copilului este pasată de la părinte către școală”, spune Edmond Cracsner, președintele Colegiului Psihologilor din România, la emisiunea “Profesor și Părinte AZI,” difuzată pe A7 TV. Acesta a mai precizat că „părintele are un rol fundamental în educarea copilului”, transmite Edupedu.ro.

Edmond Cracsner a vorbit despre triunghiul școală-elevi-părinți, care trebuie să se bazeze pe o bună comunicare și interacțiune:

„Cu siguranță, în actul de educație, sunt mai mulți factori. Pe de o parte – școala, pe de altă parte – elevul, pe de altă parte – familia, părinții. Asta înseamnă că, în acest act al educației, triunghiul acesta este extrem de bine primit, dacă el funcționează normal, optim, adică fiecare din cei trei poli trebuie să interacționeze. Înseamnă o bună comunicare, o bună relaționare. Fiecare dintre acești actori sociali, în mediul școlar, fie că discutăm de preuniversitar sau de universitar, trebuie să aibă o stare de bine. Este, de fapt, și o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la modul în care trebuie gestionată sănătatea populației.

Ca să fii într-o stare de bine, pe de o parte, trebuie să ai o serie de condiții materiale, financiare etc, dar și de dialog între acești poli, pentru că fiecare, la rândul lui, dintre actorii sociali, are interese, are nevoi, are modalități proprii de relaționare, ori ele trebuie armonizate. Lucrul acesta poate fi făcut și prin intermediul specialistului, acolo unde este nevoie, pentru că nu toți avem timpul necesar, mai ales în situația părinților care au preocupări, trebuie să se centreze pe asigurarea subzistenței familiei, carieră, ș.a.m.d., dar și pe educație”, a menționat președintele Colegiului Psihologilor din România.

