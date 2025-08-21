G4Media.ro
Parchetul General: Reforma este necesară, dar ea trebuie să fie una echilibrată…

parchetul general piccj parchetul de pe langa inalta curte de casatie si justitie
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Parchetul General: Reforma este necesară, dar ea trebuie să fie una echilibrată și predictibilă / Destabilizarea justiției ar fi un pas periculos, cu consecințe pe termen lung: instanțe și parchete sufocate, procese mai lungi, cetățeni nemulțumiți

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție susține că soluțiile privind reforma în justiție trebuie să fie construite treptat, prin cooperare loială între puterile statului și printr-o dezbatere autentică cu profesioniștii dreptului.

„În ultima perioadă, spațiul public a fost marcat de dezbateri aprinse privind schimbarea legislației referitoare la statutul magistraților. În fața unei asemenea teme, cu efecte directe asupra justiției dar, implicit, și asupra percepției fiecărui cetățean, este nevoie mai mult ca oricând de un dialog real între instituțiile statului, de moderație în abordare, de o analiză echilibrată și obiectivă, care să ducă la identificarea unor soluții optime și nu doar la crearea artificială a unor tensiuni sociale.

Statul de drept se sprijină fundamental pe echilibrul dintre puteri. Dacă acest echilibru este afectat, întreaga construcție democratică devine fragilă și chiar iluzorie. De aceea, orice modificare a statutului magistraților trebuie gândită cu responsabilitate, cu respect pentru Constituție și cu o consultare reală a celor care cunosc din interior funcționarea și nevoile sistemului judiciar.

Nu putem ignora faptul că România trece printr-o conjunctură politică, economică și geo-strategică dificilă. Într-un asemenea context însă, destabilizarea justiției ar fi un pas periculos, cu consecințe pe termen lung: instanțe și parchete sufocate, procese mai lungi, cetățeni nemulțumiți și, în final, scăderea încrederii în lege și instalarea treptată a unui climat de insecuritate socială.

Reforma este necesară, dar ea trebuie să fie una echilibrată și predictibilă. Soluțiile trebuie să fie construite treptat, prin cooperare loială între puterile statului și printr-o dezbatere autentică cu profesioniștii dreptului. Doar așa putem să ne asigurăm că schimbările nu adâncesc problemele deja existente, ci aduc un plus de stabilitate și eficiență justiției”, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.


  1. Relaxati-va , mai multumiti decat suntem acum nu vom fi . Stie toata lumea ca luati mita si sacapti infractorii pe banda rulanta

  2. Aglomerație și întârziere în procesul de justiție pt că vor ieși la pensie când TREBUIE ca un OM NORMAL?
    Ăștia ne iau de pr0sti?
    Păi dacă munciți mai mult, veți fi el mai eu mulți, termene mai scurte!
    Ce minciuni propagă hoții speciali care îți spun că ei împart dreptatea!

