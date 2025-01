Parchetul European cercetează unsprezece persoane în cadrul unei anchete la Timișoara privind o fraudă de 166 000 de euro cu fonduri de ocupare a forței de muncă

Parchetul European (EPPO) din Timișoara (România) a arestat doi suspecți și a efectuat percheziții și confiscări în cadrul unei anchete privind o fraudă de 166 000 de euro care implică fonduri UE destinate angajării de persoane aflate într-o situație vulnerabilă, se arată într-un comunicat al procurilor europeni.

Potrivit anchetei, între 2020 și 2023, unsprezece suspecți au depus cereri pentru cinci proiecte finanțate în principal din Fondul Social European (FSE), în valoare totală de 166 000 EUR. Scopul proiectelor a fost integrarea pe piața muncii a 34 de persoane aflate într-o situație vulnerabilă pentru o perioadă de 12 luni.

Se presupune că suspecții au obținut în mod ilegal fondurile pentru ocuparea forței de muncă, deoarece se crede că au întocmit contracte de muncă și liste de plată false pentru 34 de angajați fictivi. Ancheta a arătat că persoanele respective nu au desfășurat activitatea pentru care au fost angajate și nici nu au primit vreunul dintre ele un salariu.

Se crede că suspecții au utilizat fondurile în scopuri personale și , au fost impuse măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestrarea bunurilor imobiliare și a conturilor bancare.

Procurorul delegat european responsabil a dispus, de asemenea, reținerea a doi suspecți pentru 24 de ore. Restul de nouă suspecți au fost inculpați pentru falsificarea de documente și fraudarea subvențiilor.

Ancheta a contat pe sprijinul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România – Biroul Teritorial Timișoara (EPPO Support Structure in Romania – Timișoara Territorial Offices); Inspectoratul de Poliție Județean Timiș și Gorj – Serviciul de investigare a criminalității economice (the Timiș and Gorj County Police Inspectorate – Economic Crime Investigation Service); Direcția Generală Anticorupție-Serviciile județene Timiș și Mehedinți (General Anti-Corruption Directorate-Timiș and Mehedinți County Services).