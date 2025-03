Oscar Piastri critică FIA pentru amenzile mari introduse piloților care înjură în timpul curselor de Formula 1

FIA a introdus începând cu acest sezon reguli strice și amenzi mari pentru piloții care înjură pe durata Marilor Premii din Formula 1. Oscar Piastri, pilot al celor de la McLaren, nu este de acord cu această prevedere, el motivând că în timpul Grand Prix-urilor piloții sunt supuși unei presiuni mari și că este normal să mai scape și câte o înjurătură.

În vârstă de 23 de ani, Piastri critică decizia FIA de a introduce amenzi mari începând cu Marele Premiu al Australiei, din data de 16 martie.

Dacă de la radioul echipelor se vor auzi înjurături, atunci piloții vor fi amendați negreșit de către comisarii de cursă.

„Amenzile sunt destul de aspre, cred că este ceva ce am dori să discutăm cu FIA”, a declarat Piastri pentru Herald Sun.

„Nu se pot aștepta ca noi să nu spunem absolut nimic când suntem în monopost. Suntem plini de adrenalină. Vorbim în primul rând cu echipa noastră.

Există încă un punct de a fi respectuos cu oamenii. În afara mașinii este complet corect să ne așteptăm să nu înjurăm, cred că așa funcționează societatea”, a declarat Piastri, pilot născut în Melbourne, care conduce pentru McLaren.

Ce prevede regula introdusă de FIA împotriva înjurăturilor piloților

Noile reglementări sunt catalogate drept un „ghid de asistenţă pentru comisari” privind pedepsele şi amenzile începând de la 40.000 de euro (41.600 de dolari) pentru prima abatere a unui pilot de F1. Amenda standard este de 10.000 de euro, dar sancţiunile pentru piloţii de F1 sunt multiplicate cu patru.

Amenda prevăzută se dublează pentru o a doua abatere, împreună cu o interdicţie suspendată de o lună. O a treia abatere într-o perioadă de doi ani atrage după sine o amendă propusă de 120 000 de euro (125 000 de dolari) pentru un pilot de F1, o interdicţie de o lună şi pierderea unui număr nespecificat de puncte din campionat.

Până acum, piloții s-au confruntat cu amenzi pentru înjurăturile din timpul conferințelor de presă.

Charles Leclerc de la Ferrari a primit o amendă de peste 16.700 de dolari după ce a înjurat în timpul unei conferințe de presă la Marele Premiu al Mexicului.

De asemenea, Verstappen de la Red Bull Racing a fost sancționat cu muncă în folosul comunității după ce a înjurat în timpul unei conferințe de presă la Marele Premiu din Singapore din 2024.

Aussie F1 star Oscar Piastri loses it over $200,000 fines for swearing https://t.co/3BcZURJ4AM

— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 2, 2025