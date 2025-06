Orașele fantomă ale Spaniei se repopulează, pe fondul crizei imobiliare din marile centre urbane

Renașterea unui oraș fantomă arată gravitatea crizei locuințelor din Madrid. Familiile din clasa de mijloc sosesc, construcția reîncepe în Sesena. Orașul nu are încă legături bune de transport sau un spital în apropiere. Spania a construit 128.000 de locuințe anul trecut, față de 866.000 în 2006

Primul apel a venit la două minute după ce agentul imobiliar Segis Gomez a postat un anunț în Sesena, un proiect imobiliar din apropiere de Madrid care a devenit cunoscut ca unul dintre așa-numitele „orașe fantomă” create atunci când bula imobiliară din Spania a explodat în 2008, scrie Reuters.

Pe mumătate construit, pe jumătate gol, timp de mai bine de un deceniu, în prezent, ocupanții ilegali au dispărut din acest proiect aflat la 40 km sud de capitală, iar familiile din clasa de mijloc, alungate din centrul orașului de o criză acută a locuințelor, se mută în el. Între timp, construcțiile au reînceput.

Cererea este atât de mare în Sesena încât Gomez are o listă de așteptare de 70 de persoane pentru fiecare proprietate. Prețurile proprietăților și-au recuperat valoarea inițială după ce au scăzut la mai puțin de jumătate în timpul crizei, a declarat el.

Pe măsură ce crește furia față de costul locuințelor în Spania, prim-ministrul Pedro Sanchez a făcut din furnizarea de locuințe la prețuri accesibile unul dintre obiectivele sale principale – chiar dacă încurajează creșterea populației prin imigrație.

Dimensiunea provocării este evidentă în Madrid, care a crescut cu 140 000 de persoaneîn 2024, dar a înregistrat doar autorizații pentru construirea a 20 000 de locuințe noi.

Insuficiența ofertei este exacerbată de o explozie a închirierilor pentru vacanțe, de o migrație record și de legi de planificare oneroase.

„Problema este că nu putem corela suficient de repede cererea și oferta. Așa că prețurile cresc sau oamenii trebuie să schimbe prețul cu distanța”, a declarat Carles Vergara, profesor de imobiliare la IESE Business School din Madrid.

Sesena a fost adoptat ca oraș de navetiști pe măsură ce Madridul se aglomerează, chiar dacă este situat în regiunea învecinată Castile-La Mancha și încă nu are legături bune de transport către capitală și servicii publice, ceea ce a determinat cumpărătorii de case să îl respingă în trecut.

Fondatorul și dezvoltatorul său inițial, Francisco Hernando, a avut o viziune de 13 000 de apartamente la prețuri accesibile, cu grădini și piscine, pe câmpia spaniolă unde Cervantes și-a plasat cea mai cunoscută operă, Don Quijote, însă proiectul a devenit un sinonim al lăcomiei speculative și al corupției. Doar 5 000 de locuințe au ajuns să fie construite. Hernando, care și-a început proiectul în 2004, a omis să le spună cumpărătorilor că nu a asigurat accesul la apă sau că orașul nu are transport public sau școli. Hernando a murit în 2020.

Când piața s-a prăbușit, investitorii inițiali au văzut valoarea proprietăților lor prăbușindu-se, în timp ce multe case au ajuns în mâinile băncilor.

Astăzi, Sesena este plină de viață, părinții duc copiii la cele trei școli, beau cafea în barurile sale și vizitează sălile de sport și farmaciile recent deschise. Impact Homes, un dezvoltator, construiește 156 de apartamente cu unul până la patru dormitoare, pe care se așteaptă să le finalizeze în acest an. Alături, o altă clădire a pre-vândut deja 49% din unitățile sale, a declarat acesta într-un e-mail. „Sesena este la 100%”, a declarat Jaime de Hita, primarul orașului.

Nestor Delgado s-a mutat în Sesena în 2021 împreună cu familia sa din Carabanchel, în sudul Madridului, deoarece închirierea unui apartament costa cu 20% mai puțin. În mai, el a cumpărat o casă împreună cu soția sa pentru 240.000 de euro (272.808 dolari).

„Am ales (Sesena) pentru că ne-o putem permite”, a declarat Delgado, în vârstă de 34 de ani.

Compromisul este să se trezească înainte de ora 5 a.m. (0300 GMT) pentru a fi printre primii la coadă la autobuzul de 6.30 a.m. spre Madrid, pentru a ajunge la locul său de muncă în construcții până la ora 8 a.m. sau să aștepte o oră următorul autobuz.

Și alte orașe fantomă revin la viață. Valdeluz, o dezvoltare la 75 km est de Madrid, prevăzută inițial să găzduiască 30.000 de persoane, a fost abandonată când a explodat bula imobiliară.

Primarul Enrique Quintana a declarat pentru Reuters că populația de 6 000 de locuitori a orașului se mărește cu oameni din Madrid și ar putea crește cu 50% în următorii patru ani.

O zonă rezidențială de la marginea satului Bernuy de Porreros, la 100 km nord de Madrid, care în urmă cu șase ani era în mare parte abandonată, este acum plină de activitate, în timp ce meșterii fac ultimele retușuri la case.

Lucia, o funcționară de stat în vârstă de 37 de ani, și-a cumpărat casa în aprilie. Deplasarea ei zilnică la Madrid presupune 15 minute cu mașina până la gara din Segovia și 28 de minute cu trenul de mare viteză, care o costă 48 de euro pentru 30 de călătorii datorită unei reduceri pentru călătorii frecvente.

Proiectul a început să revină la viață atunci când, în 2021, așa-numita „bad bank” spaniolă Sareb, care a fost înființată pentru a prelua creditele neperformante din timpul crizei financiare, a început să vândă casele la prețuri de până la 97 000 de euro. Patru ani mai târziu, o proprietate a fost revândută la un preț dublu, a declarat locuitoarea Nuria Alvarez.

Până de curând un oraș relativ compact, Madrid este pe cale să devină o metropolă precum Parisul sau Londra, cu zone de navetiști care se extind dincolo de granițele sale administrative, a declarat Jose Maria Garcia, ministrul adjunct al locuințelor din guvernul regional.

Populația zonei metropolitane de 7 milioane de locuitori va crește cu un milion în următorii 15 ani, potrivit estimărilor guvernului. Madridul are un deficit de 80.000-100.000 de locuințe care crește cu 15.000 de locuințe pe an și intenționează să construiască 110.000 de locuințe până în 2028, a declarat Garcia.

Primarul din Sesena a declarat că orașul obține autorizații pentru un nou proiect numit Parquijote, cu o investiție propusă de 2,3 miliarde de euro pentru construirea unui parc logistic care va crea locuri de muncă, împreună cu 2 200 de locuințe.

Nu este o fantezie quixotică, a spus de Hita. „De data aceasta am învățat din ceea ce s-a întâmplat”, a spus el. „Este fundamental să căutăm creșterea învățând din trecut”.