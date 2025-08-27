Orarul elevilor de la cea mai mare școală din București, Școala Gimnazială nr. 195, încă incert, cu o săptămână și jumătate înainte de începerea anului școlar

Cu două săptămâni înainte de începerea anului școlar, elevii Școlii Gimnaziale nr. 195, cea mai mare școală din Capitală, încă nu știu în ce schimb vor învăța și mai ales de la ce oră. Asta pentru că în prezent se lucrează la extinderea și modernizarea școlii, potrivit unui răspuns dat de conducerea unității de învățământ, la solicitarea Edupedu.ro.

Lucrările au termen de finalizare septembrie 2026, a transmis primarul Robert Negoiță. Cu doar două săptămâni înainte de începerea anului școlar, părinții au primit un formular online cu trei opțiuni de orar, printre care una propune scurtarea orelor la 45 de minute și un program prin rotație, fără să se precizeze cât de des vor alterna schimburile.

Conducerea școlii spune într-un răspuns pentru Edupedu.ro. că „se analizează organizarea programului în două schimburi, precum și repartizarea formațiunilor de studiu în sălile de clasă și în corpurile modulare și va solicita aprobarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru eventualele propuneri de modificare a duratei orelor de curs”. Asta deși, școala începe în doar 2 săptămâni.

Părinții elevilor de la școala Gimnazială nr. 195, din sectorul 3 reclamă faptul că nu știu de la ce oră vor învăța copiii în anul școlar 2025-2026, în condițiile în care școala începe în mai puțin de 2 săptămâni, pe 8 septembrie.

În data de 21 august, conducerea școlii le-a trimis tuturor părinților un formular online, ce poate fi accesat de orice persoană, în care aveau de ales dintre trei variante de orar. În majoritatea situațiilor, se propunea ca elevii de clasele primare, a III-a și a IV-a dar și cei de gimnaziu, (clasele V-VII), să învețe după amiază – dar cu ore diferite de începere: 12 sau 13.

