Opt portrete fantomatice găsite ascunse în capodopere/ Dezvăluirile cu ajutorul razelor X și tehnicilor avansate de imagistică

Doar în ultima lună, portrete obscure au fost găsite ascunse în capodopere vechi ale lui Tizian și Picasso. Ce ne pot spune acestea și alte astfel de descoperiri? La fiecare câteva săptămâni, apar știri despre o descoperire senzațională în lumea artei – despre picturi ascunse sub alte picturi și despre chipuri dispărute care se zvârcolesc sub lacurile capodoperelor al căror milimetru pătrat credeam că îl cunoaștem, scrie BBC.

La începutul lunii februarie, s-a aflat că cercetătorii de la Laboratoarele de caracterizare a artei Andreas Pittas din cadrul Institutului din Cipru, folosind raze X și tehnici avansate de imagistică, au demonstrat existența unui portret răsturnat al unui bărbat mustăcios care ține o pană sub pictura Ecce Homo, 1570-75, a maestrului Renașterii italiene, Titian. La suprafață, pânza lui Titian înfățișează un Iisus zdrențăros, cu mâinile legate cu frânghii, stând umăr la umăr cu un Ponțiu Pilat îmbrăcat somptuos, guvernatorul roman care îl va condamna la moarte. Ce caută aici acest scrib ciudat, șters, anacronic și ce încearcă să ne spună?

Prezența portretului ascuns, care privește imperceptibil prin craquelure – acele crăpături atrăgătoare din picturile vechilor maeștri – a fost suspectată pentru prima dată de istoricul de artă Paul Joannides, iar semnificația sa pentru narațiunea de suprafață este mai mult decât întâmplătoare. În timp ce identitatea figurii răvășite nu a fost încă stabilită, este clar că ea a contribuit la modelarea compoziției zguduitoare sub care a fost îngropată în ultimii 450 de ani. Analiza picturilor stratificate a arătat că conturul feței figurii ascunse a dictat curba frânghiilor care leagă mâinile lui Iisus – stabilind note de armonie între compozițiile succesive și aparent contrare.

Acest sentiment de colaborare liniștită între straturile de vopsea – între ceea ce este acolo și ceea ce a fost acolo – este și mai izbitor în chipul ascuns al unei femei găsit de conservatorii de la Institutul de Artă Courtauld sub o pictură din perioada albastră a lui Pablo Picasso – un portret al prietenului artistului și sculptorului Mateu Fernández de Soto. Descoperit, de asemenea, cu ajutorul tehnologiei de imagistică în infraroșu, portretul femeii încă neidentificate este redat într-un stil anterior, mai impresionist, și pare, atunci când este adus la suprafață, să șoptească la urechea lui de Soto, ca și cum trecutul și prezentul s-ar fi contopit într-un singur moment suspendat.

În cele mai multe cazuri, aceste portrete îngropate sunt doar fantomele unor compoziții respinse pe care nu trebuia să le vedem niciodată – și nici nu am fi putut, dacă nu ar fi existat instrumente avansate de imagistică care permit experților să privească în siguranță sub vopsea, fără a afecta suprafața unei lucrări. Razele X descoperă schițe ascunse, în timp ce reflectografia în infraroșu este capabilă să expună detalii subtile mascate de vechiul lac – detalii care, odată zărite, sunt imposibil de neștiut. Odată dezvăluite, aceste portrete cer să fie luate în considerare. Ceea ce urmează este o scurtă trecere în revistă a unora dintre cele mai intrigante și misterioase portrete – foarte adesea autoportrete – găsite mișcându-se neliniștite sub capodopere familiare: prezențe tulburătoare care rămân pentru totdeauna incomensurabil de aproape și la lumi distanță.

Bacchus al lui Karavaggio

Caravaggio a semnat un singur tablou în timpul vieții sale și a făcut-o cu un fler macabru într-o mâzgălitură de sânge în partea de jos a celui mai mare tablou pe care l-a realizat vreodată, Decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul, 1608. Dar aceasta nu este singura dată când maestrul italian a inserat o aparență a sa în picturile sale. În 2009, cercetătorii care au folosit reflectografia avansată au pătruns pe suprafața crăpată a reprezentării lui Bacchus, zeul roman al vinului, realizată de Caravaggio’, pentru a reabilita un mic autoportret pe care acesta îl ascunsese în reflexia carafei (un detaliu aproape subliminal pe care eforturile stângace de restaurare îl ascunseseră după ce portretul în interiorul unui portret a fost descoperit pentru prima dată în 1922). Acest selfie ciudat, distorsionat, în vasul cu vin este cheia semnificației operei, amplificând astfel temele iluziei beției și identității elastice care sunt centrale în pictura lui Caravaggio.

Sfânta Ecaterina din Alexandria de Artemisia Gentileschi

Cu unele picturi, cu cât vedem mai mult, cu atât știm mai puțin. Să luăm ca exemplu portretul Sfintei Ecaterina din Alexandria, realizat de Artemisia Gentileschi în 1619. Analiza cu raze X a operei artistei baroce italiene, realizată în 2019, a dezvăluit că aceasta a început lucrarea ca un autoportret – unul care seamănă foarte mult cu un Autoportret ca Sfânta Ecaterina din Alexandria, anterior și intitulat în mod similar, început în jurul anului 1615. Despărțirea celor două lucrări este dificilă, însă cercetătorii cred acum că lucrarea finală – care înlocuiește turbanul cu o coroană și privirea pătrunzătoare cu o privire pioasă, cerească – îmbină elemente ale propriei asemănări a artistei cu cele ale Caterinei de Medici, fiica Marelui Duce Ferdinando de Medici, care a comandat lucrarea. Rezultatul este dovada că, în timp ce un artist poate renunța la o pictură, o pictură nu poate renunța niciodată complet la artist.

Bătrânul lui Rembrandt, în armată

Dacă ne gândim la Rembrandt, tindem să ne gândim în primul rând la acel tărâm întunecat, nepieritor, în care pictorii săi stau în afara timpului – o scenă eternă creată din cărbune și umbră sumbră. Nu ne gândim la verdele amețitor și la vermilele stridente care aprind spațiul cu vibrație și vervă. Dar exact asta au găsit cercetătorii când au supus tabloul maestrului olandez, Un bătrân în costum militar, la imagistică prin fluorescență cu raze X macro (MA-XRF) și reflectografie în infraroșu. Prinsă sub meditația lui Rembrandt asupra mortalității, o fantomă amețitoare a tinereții voioase, îmbrăcată în roșu rafinat și verzui incorigibil, intensifică pregnanța capodoperei sale.

Van Gogh: Peticul de iarbă

Cu un secol înainte ca marele cineast David Lynch să tulbure spectatorii ducându-i sub o peluză suburbană pentru a descoperi „ce se zbate în pământ” în filmul său Blue Velvet (1986), Vincent van Gogh era ocupat cu îngroparea lucrurilor sub propriul său Patch of Grass, 1887, înșelător de însorit. Cu ajutorul razelor X de mare intensitate ale unui accelerator de particule, cercetătorii au reușit să exhumeze de sub firele de iarbă însuflețite un portret sumbru al unei țărane pe care artistul îl pictase cu ani în urmă. Descoperirea este o dovadă în plus că, atunci când vine vorba de Van Gogh, oricât de veselă ar părea o operă, există întotdeauna ceva care se agită sub suprafață.

Tânăra femeie care se pudrează, de Seurat

La suprafață, Tânăra femeie care se pudrează este o meditație jucăușă asupra modului în care subiectul și stilul se suprapun. Aici, Georges Seurat folosește tehnica sa de pionierat pointillistă a nenumăratelor puncte minuscule pentru a o descrie pe amanta sa, Madeleine Knobloch, în timp ce aceasta își împrăștie pe față propria ei ploaie de pete pulverulente. Punctele de vopsea par să se învârtă în aer, aproape înfundându-l – pudrând metaforic, de asemenea, pe oricine se oprește să privească. Aceste picături de vopsea folosite cu abilitate dezvăluie și șterg în egală măsură, ca și cum ar evoca o lume doar pentru a o șterge din nou. Acest sentiment de ștergere strălucitoare este intensificat de descoperirea unui autoportret ascuns – singurul cunoscut al lui Seurat – în fereastra deschisă, pe care l-a ascuns ulterior sub o altă rafală de puncte reprezentând o vază de flori. Cât de ciudat este asta?

Portretul de fată al lui Modigliani

Unii oameni refuză să fie uitați, indiferent cât de mult îi ștergi din memorie. Celebrul Portret de fată al modernistului italian Amedeo Modigliani’, din 1917, este un exemplu convingător în acest sens. Unii cercetători suspectează că portretul în mărime naturală al unei femei, ascuns sub imaginea vizibilă, ar putea reprezenta o fostă amantă cu care Modigliani încheiase o relație cu un an înainte. În 2021, doi doctoranzi de la Universitatea din Londra au folosit inteligența artificială pentru a reconstrui acest portret ascuns, care seamănă izbitor cu fosta muză și amantă a lui Modigliani, Beatrice Hastings. În timp ce identitatea ambelor femei, la suprafață și ascunsă, rămâne incertă, stratificarea întărește temele de ascundere și mascare din opera lui Modigliani’.

René Magritte – La Cinquième Saison

În pictura sa La Cinquième Saison, 1943, René Magritte portretizează din profil doi bărbați aproape identici, în costume închise la culoare și pălării bowler – accesorii care semnalează adesea prezența alter-ego-ului său în lucrările artistului. Ambii bărbați țin sub braț tablouri mici, înrămate, în timp ce merg unul spre celălalt. Traiectoria pașilor lor sugerează nu atât o coliziune iminentă, cât mai degrabă o aproape ratare – o eclipsă, o figură și un tablou alunecând în spatele celuilalt. Într-un fel, pare potrivit ca acest tablou – acest tablou al tablourilor care se amestecă – să ascundă sub suprafața sa, cu ajutorul reflectografiei în infraroșu, un alt tablou: portretul unei femei misterioase, care în același timp seamănă foarte mult cu soția artistului, Georgette, și are trăsături complet diferite. Descoperirea portretului ascuns nu face decât să amplifice temele dualității ghicitoare din opera unui artist cunoscut pentru imaginile sale înșelător de provocatoare.

