”Only Murders in the Building” revine pe Hulu la finalul lunii august: Ce schimbări aduce sezonul al patrulea al serialului

Primul trailer oficial al sezonului patru din „Only Murders in the Building” readuce pe micul ecran o formulă deja bine cunoscută de către public, dar cu o serie de schimbări semnficative, scrie The Rolling Stone.

Serialul va reveni pe Hulu pe 27 august cu unele dintre elementele sale esențiale: Martin Short, Selena Gomez, Steve Martin în r0lurile principale și o crimă care trebuie rezolvată. Dar cei trei detectivi nu vor fi singuri în noua lor aventură, care îi va aduce într-o versiune fictivă a Hollywood-ului.

După ce echipa Only Murders primește un scenariu menit să le transforme podcast-ul într-un film, pleacă la Los Angeles, unde îi întâlnesc pe actorii care îi vor interpreta: Eve Longoria în rolul lui Mabel (Gomez), Eugene Levy în rolul lui Charles (Martin) și Zach Galifianakis în rolul lui Oliver (Short).. Noul trio de actori va trebui să îi urmărească pe detectivi pentru a-și înțelege cu adevărat personajele. Și ajută faptul că vor face acest lucru în timp ce echipa investighează o crimă adevărată.

Sazz Pataki (Jane Lynch), dublura lui Charles și prietena sa de mult timp, este împușcată la doar un minut de la începerea trailerului. În timp ce caută piste, ei descoperă că ținta reală a trăgătorului misterios ar fi fost chiar Charles. Știind că asasinatul s-ar putea întoarce pentru a termina treaba, detectivii pleacă în grabă din Los Angeles și se adăpostesc acolo unde nimeni nu s-ar gândi să îi caute: în Long Island, New York.

„Ei bine, sunt foarte încântat să-i văd pe Steve, Martin și Selena luând o mică pauză și venind la Los Angeles”, a declarat Craig Erwich, președintele Disney Television Group, pentru Deadline la începutul acestui an. „Deci, în același mod în care showrunner-ul John Hoffman a folosit pânza de pe Broadway pentru a creea ceea ce cred că a fost unul dintre cele mai unice sezoane pe care le-am văzut vreodată, aceeași abordare unică va fi aplicată la Los Angeles, ceea ce mă încântă foarte mult”.