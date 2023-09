„One Chip Challenge” a fost retras din magazinele din SUA, după ce un adolescent a murit în urma provocării de a mânca un chips extrem de iute/ Provocarea, rostogolită și de unii youtuberi din România

”Paqui One Chip Challenge este destinat exclusiv adulților, cu o etichetare clară și proeminentă care evidențiază faptul că chipsul nu este pentru copii sau pentru orice persoană sensibilă la alimentele picante sau care suferă de alergii alimentare, este însărcinată sau are probleme de sănătate. Am observat o creștere a numărului de adolescenți și alte persoane care nu țin cont de aceste avertismente. Ca urmare, deși produsul continuă să respecte standardele de siguranță alimentară, din precauție, lucrăm în mod activ cu comercianții noștri cu amănuntul pentru a retrage produsul de pe rafturi. Oferim, de asemenea, rambursări pentru produsul nostru single-serve one chip challenge”, a transmis compania.