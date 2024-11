OMV avertizează că aprovizionarea Europei cu gaze din Rusia ar putea fi întreruptă pentru că intenţionează să oprească plăţile pentru importurile de la Gazprom

OMV AG a avertizat că aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia ar putea fi întreruptă deoarece compania intenţionează să oprească plăţile pentru importurile de la Gazprom PJSC, pentru a recupera pagubele câştigate în urma arbitrajului, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

La finele acestui an, expiră un acord de tranzit semnat în urmă cu cinci ani de Moscova şi Kiev, privind exporturile de gaze ruseşti spre Europa via Ucraina. Rusia şi-a exprimat disponibilitatea de a continua aprovizionarea cu gaze via Ucraina, în pofida războiului, în timp ce Kievul a refuzat să se angajeze în discuţii cu Moscova în privinţa exporturilor de gaze.

OMV nu se aşteaptă ca Gazprom să plătească suma de 230 milioane de euro stabilită în urma arbitrajului, ceea ce ar putea determina compania controlată de Kremlin să oprească livrările, sporind dependenţa OMV de gazele naturale lichefiate (GNL) mai scumpe.

Înainte de război, Gazprom furniza Europei mai mult de o treime din necesarul său de gaze naturale, dar între timp regiunea şi-a diversificat sursele de aprovizionare. UE se bazează în prezent mai mult pe alţi furnizori, inclusiv Norvegia, Africa de Nord, Azerbaidjan şi gaze naturale lichefiate de pe piaţa mondială.

Austria şi Slovacia sunt principalii importatori de gaze ruseşti via Ucraina. Deşi Gazprom este implicat în proceduri de arbitraj şi cu alţi clienţi din Europa, cum ar fi Uniper SE şi Eni SpA, este pentru prima dată când o companie spune că ar putea redirecţiona plăţile pentru a-şi recupera banii obţinuţi în urma arbitrajului.

Plăţile pentru livrări sunt scadente în a 20-a zi a lunii, dacă nu sunt instrucţiuni în precedentele termene limită.

OMV a dat asigurări că-şi poate îndeplini obligaţiile de aprovizionare prin surse alternative în eventualitatea în care aprovizionarea cu gaze din Rusia, conform contractului său pe termen lung, este obstrucţionată.

Reprezentanţii Gazprom nu au comentat informaţia.

„Austria poate şi va gestiona situaţia fără gazul rusesc. Cu toate acestea, este clar că o întrerupere bruscă a aprovizionării ar putea cauza tensiuni pe pieţele gazelor”, susţine ministrul austriac al Energiei, Leonore Gewessler.

Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa din Europa au crescut joi dimineaţa cu 5,4%, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2023, pe fondul volatilităţii sporite de pe piaţă.

La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale au urcat joi la prânz cu 3,7%, la 42,57 euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

OMV a informat că ar putea fi afectate livrări de 5 TWh pe lună, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din necesarul total de gaze al UE în timpul sezonului în care cererea este la un nivel de vârf. Septembrie a fost a 10-a lună consecutivă în care Rusia a acoperit peste 80% din cererea de gaze din Austria.

Principalul cumpărător sloven de gaze – SPP – a anunţat miercuri că semnat un contract pilot pe termen scurt pentru a achiziţiona gaze naturale din Azerbaidjan, şi va lua în considerare un acord pe termen lung, deoarece se pregăteşte pentru posibila oprire a livrărilor ruseşti, via Ucraina.