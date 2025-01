VIDEO O studentă a fost lovită de o maşină în timpul unei demonstraţii antiguvernamentale la Belgrad / Protestele continuă de câteva săptămâni, după prăbușirea acoperișului unei gări construite de chinezi

O studentă a fost lovită de o maşină joi în timpul unei manifestaţii antiguvernamentale la Belgrad, iar şoferul care a fost arestat este suspectat de „tentativă de omor”, a anunţat poliţia, transmite Agerpres.

Studenta a fost lovită la o intersecţie din centrul Belgradului, blocată de manifestanţi, şi a fost purtată pe acoperişul maşinii zeci de metri înainte de a cădea la pământ, potrivit imaginilor postate pe reţelele de socializare şi în mass-media, relatează AFP şi Hina.

Shocking! Driver hits student outside the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade, Serbia🚨🇷🇸

Students were gathering for a 15-minutes tribute to victims of the Novi Sad train station collapse when the accident happened.

Student severely injured, rushed to the hospital. pic.twitter.com/ykdv4VZuT9

— Global Dissident (@GlobalDiss) January 16, 2025