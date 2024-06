O sondă spaţială chineză a adus pe Terra eşantioane prelevate de pe faţa nevăzută a Lunii / De ce este considerată „o realizare inedită în istoria explorării lunare”

Sonda spaţială Chang’e-6, având la bord primele eşantioane aduse vreodată pe Terra de pe faţa nevăzută a Lunii, a revenit cu bine marţi pe Pământ, marcând „succesul complet” al acestei misiuni, a anunţat agenţia spaţială chineză, citată de AFP, transmite Agerpres.

Datorită complexităţii sale tehnice, mai ales în ceea ce priveşte comunicaţiile, aceasta a fost una dintre cele mai ambiţioase misiuni realizate vreodată de China în spaţiu.

„La ora locală 14:07 (06:07 GMT), modulul de întoarcere al sondei Chang’e-6 a aterizat” într-o zonă deşertică din provincia Mongolia Interioară (din nordul Chinei) şi „totul funcţionează normal”, a transmis într-un comunicat agenţia spaţială chineză (CNSA).

Touchdown! Chang’e-6 carrying lunar samples from the Moon’s far side, for the first time, safely lands in Inner Mongolia https://t.co/I6ToMAjEb4 pic.twitter.com/jzz2tLrXo0

