O sabie laser a personajului Darth Vader şi un costum Batman purtat de actorul Michael Keaton, scoase la licitaţie / Sabia este estimată la un preț cuprins între 1 milion și 3 milioane de dolari

O sabie laser a personajului Darth Vader din filmul „Star Wars: The Empire Strikes Back” (1980) şi un costum Batman purtat de actorul Michael Keaton în filmul omonim din 1989 se numără printre obiectele de recuzită cu specific cinematografic care vor fi scoase în curând la licitaţie, informează DPA, transmite Agerpres.

La această licitaţie, organizată de casa Propstore, vor mai fi scoase la vânzare, între 4 şi 6 septembrie, un bici, o curea şi un toc de pistol din filmul „Indiana Jones and the Last Crusade” (1989), precum şi un costum purtat de actriţa Jane Fonda în lungmetrajul „Barbarella” (1968).

Sabia laser a personajului Darth Vader, despre care organizatorul licitaţiei susţine că este prima de acest fel scoasă la vânzare, este estimată la un preţ cuprins între 1 milion şi 3 milioane de dolari, în timp ce costumul Batman purtat de Michael Keaton are un preţ estimativ cuprins între 250.000 şi 500.000 de dolari.

Obiectele folosite de Harrison Ford în „Indiana Jones and the Last Crusade”, despre care reprezentanţii casei Propstore susţin că reprezintă primul set complet de acest gen oferit la licitaţie, sunt estimate între 250.000 şi 500.000 de dolari, în timp ce costumul purtat de Jane Fonda în filmul „Barbarella” este estimat între 20.000 şi 40.000 de dolari.

Printre alte obiecte care vor fi puse în vânzare în cadrul acestei licitaţii se numără costumul Spider-Man purtat de actorul Tobey Maguire în filmul omonim din 2002, estimat la o valoare cuprinsă între 100.000 şi 200.000 de dolari, precum şi un aruncător de flăcări folosit de actriţa Sigourney Weaver atunci când a interpretat personajul Ellen Ripley în filmul „Aliens” (1986), estimat între 125.000 şi 250.000 de dolari.

O versiune animatronică şi cu telecomandă a personajului Billy The Puppet din filmul horror „Saw III” ar putea fi vândută cu preţ cuprins între 30.000 şi 60.000 de dolari, în timp ce un scut al personajului Captain America utilizat de actorul Chris Evans în filmul „Avengers: Age Of Ultron” (2015) a fost estimat între 60.000 şi 120.000 de dolari.

Licitaţia „Entertainment Memorabilia Live Auction”, organizată de Propstore, va avea loc la Los Angeles şi pe site-ul casei organizatoare, prezentând peste 1.000 de loturi cu o valoare totală estimată la 10 milioane de dolari.