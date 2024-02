O rachetă care transportă un modul privat american de aselenizare a decolat spre Lună

După problemele tehnice din ziua precedentă, o rachetă care transportă modulul lunar al unei companii private americane a decolat miercuri seară de la Cape Canaveral, în Florida, potrivit imaginilor transmise în direct, scrie AFP.

Misiunea, denumită IM-1, transportă modulul de aselenizare dezvoltat de compania texană Intuitive Machines, fondată în 2013 și care speră să devină prima companie privată care va reuși să aselenizeze cu succes.

NASA science is nestled aboard @Int_Machines’s Nova-C lander, set to launch to the Moon on a @SpaceX Falcon 9 rocket. Landing near the Malapert A crater will help us learn more about the lunar South Pole, a big step in our #Artemis campaign. https://t.co/oT7m0a8PwX

— NASA (@NASA) February 15, 2024