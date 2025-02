O pisică fugară a luat trenul pentru o aventură solitară de aproape 30 de kilometri. Stăpânii animalului de companie au urmărit cu uimire dispozitivul de monitorizare al pisicii în timp ce aceasta călătorea la gara Waterloo din Londra

Pisica Tilly dăduse deja dovadă de aventură, mergând singură la barul local și la veterinar. De data aceasta, însă, pisica în vârstă de doi ani din Surrey (sudul Angliei) a decis să meargă cu adevărat mai departe, scrie The Times.

Urcându-se într-un tren la Weybridge, Tilly a călătorit 29 km până la Londra, ajungând la stația Waterloo.

Michael Hardy și Emma Hill, proprietarii ei, au declarat că pisica lor blândă avea reputația de a se rătăci, după ce a mai prins autobuze și s-a urcat în spatele barului pub-ului său local.

Ocazional, ea a trebuit să fie trimisă acasă cu un Uber de către localnici, lăsându-l pe Hardy să plătească nota de plată.

Dar chiar și el a recunoscut că a fost șocat când a primit un apel de la un ofițer de la secție, care l-a informat că pisica lui a găsit drumul în centrul Londrei.

„Din fericire, lucram în Londra în acea zi, dar a trebuit să conduc prin oraș pentru a merge să o iau”, a spus el. „Personalul stației nu putea să creadă. Au spus: ‘Avem pisica ta, ce naiba caută ea aici?’, ceva de genul ăsta. Dar ea este întotdeauna la stația locală [din Weybridge]. Acum vin oameni de peste tot pentru a încerca să o găsească. Toți localnicii o cunosc.”

Hardy a spus că nu ar fi surprins dacă animalul său intrepid ar avea ambiții și mai mărețe.

„Waterloo este cea mai lungă distanță pe care a parcurs-o vreodată. Dacă reușește să ajungă pe cealaltă linie, ar putea ajunge în Brighton”, a spus el. „Se apropie vara, nu-i așa? S-ar putea să vrea să meargă la plajă. Dar întotdeauna se întoarce la un moment dat.”

Hardy și Hill și-au dat seama că pisica lor lipsește în noiembrie, dar au fost neîncrezători când au văzut că Apple AirTag-ul lor – pe care l-au cumpărat special pentru a fi cu ochii pe ea – a arătat că Tilly era în trenul spre Londra.

„Nu știam unde este. Ne-am uitat pe eticheta Apple și ne-am dat seama că plecase la Waterloo”, a spus el. „Singurul mod în care poate ajunge acolo este cu trenul. Te uiți la etichetă și o vezi mergând de la o stație la alta.”

Navetiștii spre Londra și-ar fi dat seama curând că au un pasager neplătitor în călătoria lor, care durează de obicei între 30 și 40 de minute pe cea mai directă linie.

Reputația de aventurieră a lui Tilly i-a adus fani din întreaga lume. Ea are propria pagină de Facebook numită „Tilly the adventure cat – Tilly, pisica aventuroasă”, care are peste 4 700 de urmăritori.

Hardy și Hill au întâlnit-o pentru prima dată pe Tilly când două tinere le-au bătut la ușă cu pisica pierdută.

„A fost complet întâmplător, au crezut că este pisica noastră”, a spus el.

În ciuda eforturilor lor de a-i găsi stăpânul inițial, bătând la uși și ducând-o să verifice dacă are microcip, nu au reușit. Veterinarul local le-a sugerat să o adopte ei înșiși.

Cuplul a declarat că încă mai primesc între trei și patru apeluri pe zi de la localnici îngrijorați care cred că Tilly s-ar putea fi pierdut.

Obișnuiau să se îngrijoreze când dispărea, dar acum sunt complet obișnuiți cu asta.

„Începe să zgârie la ușă și să miaune. Îi deschidem și ea pleacă și nu știm când o vom mai vedea”, a declarat Hardy.

Probabil că nu ajută faptul că cuplul locuiește în apropierea gării Weybridge – oferindu-i lui Tilly o mulțime de oportunități de a călători departe – dar ea este adesea văzută și la cafeneaua și pub-ul local, Hand & Spear.

Tilly nu este prima pisică care rătăcește departe de casă. În 2015, o pisică de 13 ani pe nume Charlie a fost găsită debarcând într-o gară din Accrington, Lancashire, după o călătorie de la Colne, aflată la 22 de km distanță. Când personalul gării a dus-o la veterinar, un microcip din ureche a identificat-o înainte ca aceasta să fie reunită cu stăpânii ei evident ușurați.

După toată atenția mediatică de luni, se pare că lui Tilly îi mâncau din nou labele și a fost văzută hoinărind la stația de taxi locală.