O mașină a pătruns în consulatul chinez din San Francisco, șoferul a fost ucis

O mașină a pătruns în după-amiaza zilei de luni, 9 octombrie, în consulatul chinez din San Francisco. Vehiculul a ajuns în interiorul clădirii, foarte aproape de birourile de solicitare a vizelor. Poliția a tras asupra șoferului, rănindu-l mortal.

Sergentul Kathryn Winters, de la poliția din San Francisco, a declarat reporterilor că „ofițerii (…) au intrat în contact cu suspectul și au avut loc focuri de armă în care au fost implicați ofițerii”. Potrivit primelor informații, nu au existat alți răniți, precizează Le Figaro.

Suspectul „a intrat violent cu mașina în sala de administrație a consulatului nostru, amenințând grav viețile personalului și ale persoanelor aflate la fața locului și provocând daune serioase” clădirii, a declarat un purtător de cuvânt al consulatului într-un comunicat. „Suspectul a fost imobilizat de poliție”, a continuat el, condamnând acest „atac violent” și cerând o anchetă.

„Unde este PCC?”

Un student de la Stanford care se afla în interiorul clădirii a declarat pentru San Francisco Standard că l-a văzut pe șofer cu capul însângerat la volanul mașinii sale. Acesta ar fi strigat: „Unde este PCC?”, în timp ce a coborât din Honda sa. O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare îi arată pe oamenii care se aflau în consulat fugind rapid de la locul faptei. Poliția ar fi sosit rapid la fața locului. Individul ar fi decedat ulterior în timpul transferului său la spital.

Consulatul a condamnat atacul: „Misiunea diplomatică condamnă cu fermitate acest atac violent și își rezervă dreptul de a-i urmări în justiție pe cei responsabili de acest incident”. O anchetă a poliției din San Francisco și a Departamentului de Stat este în curs de desfășurare. În San Francisco locuiesc mulți rezidenți de origine chineză, mulți dintre ei din Taiwan.

A man named Sergii told me he was waiting to get his visa at the Chinese Consulate in SF when this car crashed into the wall 2 meters f/where he was sitting.

He says he saw a knife & security guards trying to hold the man down. Sources told me the State Department was on scene. pic.twitter.com/t8ztkJYc2u

— Dion Lim (@DionLimTV) October 10, 2023