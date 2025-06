O „legendă” perfectă pentru „ilegalii”: Cum a obținut cetățenie portugheză un cuplu de spioni ruși

Procesul a durat ani de zile și a inclus o nuntă în Rio de Janeiro, mai multe vizite la consulatul portughez, călătorii la Lisabona și o declarație suspectă atribuită unui cetățean brazilian, transmite Euronews.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Crearea unei noi identități este probabil cea mai importantă preocupare a așa-numiților „ilegali” ruși – agenții secreți ai Kremlinului care lucrează în clandestinitate.

Construită pas cu pas, fără a se grăbi să trezească suspiciuni și cu atenție la fiecare detaliu, această poveste de acoperire – cunoscută în cercurile de informații sub numele de „legendă” – le va permite să se integreze și să treacă neobservați în mediul social în care sunt trimiși să îndeplinească o misiune, oricare ar fi aceasta.

Acesta este ceea ce au făcut timp de ani de zile Vladimir Aleksandrovich Danilov și Yekaterina Leonidovna Danilova, cuplul de spioni ruși care a trecut prin Portugalia sub numele de Manuel Francisco Steinbruck Pereira și Adriana Carolina Costa Silva Pereira și a căror identitate a fost dezvăluită săptămâna trecută de The New York Times – în mod metodic și cu cea mai mare discreție.

Mai întâi și-au construit o identitate braziliană, apoi una portugheză. Și ar fi reușit dacă invazia rusă din Ucraina nu ar fi determinat serviciile de informații occidentale să-și intensifice eforturile de demontare a celulelor de spionaj rusești.

Prima mențiune despre prezența lor în Brazilia, cu noile identități, datează din februarie 2016. În acea lună, Manuel Pereira, pseudonimul lui Danilov, a înființat compania MP Collection, cu sediul într-o clădire din Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, specializată în cumpărarea și vânzarea de antichități și obiecte second-hand.

La aceeași adresă, a fost înregistrată ulterior o companie de comercializare a obiectelor de artă, pe numele Adrianei Pereira. Dar abia când cei doi au început să-și construiască o viață – și o „legendă” – împreună, afacerile lor au prins viață.

Conform documentelor consultate de Euronews și Nascer do SOL, construcția acestei vieți a început pe 14 aprilie 2016. În dimineața acelei zile, puțin după ora 10, cei doi au intrat în Oficiul Stării Civile nr. 12 din Rio de Janeiro. Au așteptat rândul, au predat documentele de identitate și au fost conduși într-o cameră unde se afla judecătoarea Salete dos Santos Norte.

El a prezentat documente care îl identificau ca Manuel Francisco Steinbruck Pereira, născut la 24 noiembrie 1985, fiul Ligiei Steinbruck din Rio de Janeiro și al unui portughez, Camilo Pereira, din Vila Real.

Yekaterina Danilova a prezentat documente care o identificau ca Adriana Carolina Silva Costa, născută la 5 iunie 1986, tot în Rio de Janeiro, fiica lui Juan Castro și Maria Paes.

În fața judecătorului, cei doi au declarat că se aflau acolo din proprie voință pentru a-și celebra căsătoria.

După semnarea documentelor, femeia și-a schimbat numele: a inversat ordinea prenumelor și a adoptat numele de familie al noului soț. Ea a devenit astfel Adriana Carolina Costa Silva Pereira. Cuplul urma să locuiască în acea clădire din Barra da Tijuca.

A trecut mai mult de un an până când cuplul a făcut un alt pas către construirea identității lor. La 23 mai 2017, Manuel Pereira s-a prezentat la consulatul portughez din Rio de Janeiro pentru a se înregistra și a solicita cetățenia.

Pentru a face acest lucru, conform certificatului de naștere obținut de Euronews și Nascer do SOL de la Oficiul Stării Civile din Lisabona, el a prezentat un document obligatoriu pentru obținerea cetățeniei: dovada stabilirii filiației atunci când era minor, declarație făcută în fața unui funcționar public.

Cu alte cuvinte, a fost prezentat un document semnat, se presupune, de Camilo Pereira, care recunoaște legal paternitatea lui Manuel Pereira.

Fost grefier care a emigrat în Brazilia cu mulți ani în urmă, unde a avut trei copii, Camilo Pereira este acum pensionar și locuiește în Rio de Janeiro.

În ultimele zile, Euronews a încercat să îl contacteze prin diverse mijloace pentru a afla dacă a avut vreodată contact cu cei doi spioni ruși.

La adresa sa din Lisabona, familia sa – unul dintre fiii săi și nora sa – nu a dorit să vorbească despre acest caz. El și-a șters sau blocat conturile de pe rețelele sociale după ce a fost contactat de Euronews și Nascer do SOL.

Certificatul de naștere al lui Manuel Pereira urma să fie depus la Oficiul Central de Stare Civilă din Lisabona pe 23 ianuarie 2018. Abia atunci spionul rus a trecut la următoarea etapă a planului: obținerea cetățeniei portugheze pentru soția sa.

Conform informațiilor adunate de Euronews și Nascer do SOL, atunci cuplul a călătorit pentru prima dată în Portugalia. Au sosit la mijlocul lunii februarie și au rămas până în martie, când s-au întors în Brazilia.

La 26 aprilie a acelui an, la puțin peste doi ani de la nunta lor, cuplul s-a prezentat din nou la consulatul portughez din Rio de Janeiro, de data aceasta pentru a-și înregistra oficial căsătoria.

Au călătorit în Portugalia pentru a doua oară în octombrie 2018. S-au întors din nou în 2019, moment în care Adriana Pereira era deja cetățeană portugheză în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Legea 37/81, care permite străinilor căsătoriți de mai mult de trei ani cu un cetățean portughez să dobândească cetățenia portugheză.

Potrivit săptămânalului Expresso , cei doi au închiriat un apartament în cartierul Bonfim din Porto. Au intrat și au părăsit Portugalia de mai multe ori până când identitățile lor false au fost demascate.

Demontarea celulei de ilegali ruși din Brazilia a început când autoritățile americane au demascat un alt spion care se pregătea să ocupe un post de stagiar la Curtea Penală Internațională de la Haga.

Alertate de omologii lor americani, serviciile de informații olandeze i-au interzis intrarea în țară și l-au trimis înapoi în Brazilia, unde a fost arestat pentru falsificare de documente.

Era vorba de Sergey Cherkasov, un ofițer de informații rus care călătorea sub numele de Viktor Muller Ferreira și care, la fel ca Manuel Pereira, avea un tată portughez înscris în actele de identitate. La întoarcerea în Brazilia, a fost arestat și condamnat la 15 ani de închisoare.

Arestarea sa a alertat poliția federală cu privire la posibilitatea existenței altor spioni ilegali în Brazilia . Potrivit The New York Times , astfel au fost descoperiți ceilalți opt membri ai rețelei.

Cu toate acestea, Euronews înțelege că nu autoritățile braziliene au informat Serviciul de Informații și Securitate despre prezența cuplului rus în Portugalia în vara anului 2022.

După ce i-a identificat, agenția de informații portugheză SIS a luat două măsuri. În primul rând, a informat omologul său rus că cei doi ilegali au fost descoperiți.

Apoi a notificat Institutul Registrelor și Notarilor IRN, care a anulat documentele de identitate și a deschis o anchetă pentru a stabili modul în care a fost obținută cetățenia.

Aceste informații au fost înscrise în certificatele de naștere respective. Cu toate acestea, procesul nu a fost încă finalizat.

„Când se ia o decizie, aceasta trebuie înregistrată. Dacă se concluzionează că procesul este nul și neavenit deoarece a fost fals, anularea este înregistrată. Dacă se concluzionează că totul a fost în regulă cu locul de naștere, procesul este anulat”, explică un funcționar de stare civilă care a cerut să nu fie identificat din cauza sensibilității subiectului.

Euronews și Nascer do SOL au întrebat IRN despre starea cazurilor, dar nu au primit niciun răspuns.

Nu este prima dată când serviciile de informații rusești utilizează sau încearcă să utilizeze date de identificare ale cetățenilor.

Una dintre funcțiile spionilor infiltrați în ambasadele rusești din întreaga lume este aceea de a culege informații despre modul în care diferite țări colectează și stochează datele cu caracter personal.

Aceștia pot încerca, de asemenea, să obțină în mod ilegal sau să falsifice documente ale căror informații pot fi asociate cu persoane reale, în viață sau decedate, sau cu persoane fictive care există doar pe hârtie.

Acesta este cazul Lisabonei, în 2013. Un funcționar al ambasadei ruse a început să se deplaseze frecvent la Oficiul Central de Registru (CRC) din Lisabona pentru a se întâlni cu același funcționar, cu care avea întâlniri de lungă durată.

António Figueiredo, directorul IRN la acea vreme, a alertat SIS, care a trimis o echipă pentru a încerca să afle ce consulta funcționarul.

Vizita spionilor a fost în cele din urmă surprinsă de echipele de supraveghere ale PJ care lucrau la dosarul vizelor de aur la acea vreme. Acest lucru a stârnit controverse, deoarece judecătorul Carlos Alexandre nu a crezut justificările date de António Figueiredo pentru prezența ofițerilor de informații.

După aceste episoade, SIS a organizat cursuri de formare pentru zeci de funcționari publici pentru a-i sensibiliza cu privire la valoarea informațiilor stocate la IRN pentru puteri străine ostile.